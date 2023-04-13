Тариф на электроэнергию для населения могут просмотреть в ближайшее время – СМИ

Правительство и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, не менявшихся с 2017 года.

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Об этом говорится в статье издание Экономическая правда.

Наиболее вероятный вариант – разделение потребителей на две категории в соответствии с уровнем потребления – менее 1 000 кВт/ч в месяц и более 1 000 кВт/ч в месяц. "Для состоятельных людей, которые используют более тысячи киловатт-часов в месяц, обсуждается установление тарифа 6-6,2 гривны/кВт.ч. ", – пишет издание.

Относительно категории потребления до 1 000 кВтч еще продолжаются активные консультации с разными вариантами: от увеличения тарифа на 30-40% до оставления на нынешнем уровне.

По оценке Министерства энергетики более 75% населения Украины потребляют до 250 кВт.ч электроэнергии в месяц. В этом случае, прежде всего, речь идет о незащищенных слоях населения.

Текущие низкие тарифы для бытовых потребителей позволяют удерживать механизм ПСО – спецобязанность, по которой цены для населения покрываются за счет средств государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако согласно закону действие этого механизма должно завершиться 30 апреля 2023 года.

Вместе с тем, в марте Правительство уже пролонгировало действие ПСО, поэтому ситуация может повториться и в апреле, если консенсус относительно тарифов для населения не будет достигнут в ближайшее время. Напомним, цена электрической энергии для населения не пересматривалась с 2017 года. Они составляют 1,44 грн/кВт.ч при потреблении до 250 кВт.ч в месяц и 1,68 грн/кВт.ч – более 250 кВт.ч в месяц. При рыночных ценах свыше 6 грн/кВт.