Поддержка национального производителя – эта популистская мантра, как эстафета, передавалась от президента к президенту, от правительства к правительству. Нельзя сказать, что ничего не делалось, но недостаточно для того, чтобы украинский национальный производитель чувствовал для себя преимущества в своей же стране.

Со вчерашнего дня в стране появился шанс исправить эту неутешительную традицию. Голосами 323 народных депутатов ВРУ проголосовала так называемый закон о локализации. Его главная особенность – начиная с 2022 года государственные учреждения и предприятия при публичных закупках стоимостью более 200 тыс.грн., должны будут соблюдать определенную долю украинских составляющих в структуре их производства.

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в 2022 году - 10%;

в 2023 году - 15%;

в 2024 году - 20%;

в 2025 году - 25%;

в 2026 году - 30%;

в 2027 году - 35%;

с 2028 года - 40%.

Все это касается 5 групп машиностроения: городской пассажирский транспорт, железнодорожный транспорт, коммунальная техника, энергетическое машиностроение, продукция аэрокосмической отрасли (самолеты, спутники).

Проще говоря, покупая автобус на баланс общины, в 2028-м году, нужно учитывать то, чтобы 40% его производства – будь то комплектующие или сборка – локализировались в Украине.

Для отечественной производственной сферы это тектонические перспективы. Ведь, во-первых, принятие закона о локализации позволит уменьшить долю импортных товаров, приобретаемых через государственные закупки и доля которых на сегодняшний день составляет около 40% от общей их массы. Для сравнения в США этот показатель составляет 5%.

Во-вторых, это перспектива запуска новых производств и мощностей, которые само собой будут стимулировать не только рабочие места, но и налоговые отчисления в бюджеты на всех уровнях. А это уусиление способности и диверсификация экономики.

И самое важное – это возможность вывести из "30-летней спячки" целый сегмент уникальных украинских инженеров, технологов и разработчиков, а также реально поднять спрос внутри страны, а не в Польше или Чехии, на специалистов рабочих специальностей, которые будут нужны в процессе становления новых производств.

Безусловно, все это перспективы не завтрашнего дня и даже не года или двух. Но ценность таких законов важна уже сейчас, поскольку они демонстрируют реальную способность Украины стимулировать собственного производителя и стоять на защите своих, но не карманных, а национальных интересов.