СтопМедведчук: какие облэнерго контролируют агенты влияния Кремля в Украине

22 марта OBOZREVATEL объявил охоту на активы и бизнесы россиян и пророссийских коллаборантов в Украине — и благодаря неравнодушным гражданам нашего государства уже есть первые "уловы".

На нашу почту поступают письма от украинцев, которые разделяют наше убеждение: выходцы из страны-агрессора и пророссийские коллаборанты в Украине не могут зарабатывать в государстве, которое Россия уничтожает.

Как и обещали, делимся полученной и уже проверенной информацией с нашими читателями. Также мы передаем ее Службе безопасности Украины. Там знают, что делать.

Сегодня расскажем, как глубоко запустила Россия свои щупальца в энергетический сектор.

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В подавляющем большинстве облэнерго Украины свою долю имеет российско-украинский олигарх Константин Григоришин. Кое-где он контролирует более 70% акций предприятий, отвечающих за обеспечение электроэнергией домов украинцев и стратегических предприятий нашего государства.

В АО "Винницаоблэнерго" Григоришину принадлежит 72,4% акций. Оформлены они на "фунта" - по данным СМИ, бывшего юриста Григоришина, гражданина Болгарии Максима Александровича Маркова. В Украине в качестве бенефициара он числится в трех десятках компаний, преимущественно связанных с энергетикой и речным транспортом. Также в сфере интересов Маркова (или Григоришина) — машиностроительная отрасль и строительство.

В ПАО "Черкассыоблэнерго" доля Григоришина составляет 26,6%. Номинально она оформлена на ООО "Компания по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент", бенефециаром которой является все тот же Марков.

ООО Луганское энергетическое объединение принадлежит Григоришину на 100% – через все того же Маркова.

В АО Харьковоблэнерго Григоришину могут принадлежать 29,8% акций.

В ПАО "Тернопольэнерго" Григоришин представлен через кипрские оффшоры Larva Investments limited и Bikontia Enterprises Limited - вместе они владеют 40% акций предприятия

Эти 2 компании в свою очередь являются также акционерами ПАО "Полтаваоблэнерго" (на двоих - 49% акций, еще почти 9% принадлежат григоришинской "Сварог Эссет Менеджмент", еще более 23% контролирует его же оффшорка UA Energy Distribution Holding Limited ). В общей сложности Григоришину в этой энергораспределительной компании может принадлежать пакет не менее 81%.

ПАО Сумыоблэнерго Григоришин контролирует через Bikontia Enterprises Limited, Larva Investments limited и UA Energy Distribution Holding Limited – им принадлежит около 68,5% акций компании.

ПАО Черниговоблэнерго через кипрские компании UA Energy Distribution Holding Limited, Larva Investments limited, Bikontia Enterprises Limited, Wadless Holdings Limited и "Сварог Эссет Менеджмент" Григоришин контролирует на более 90%.

В ПАО Запорожьеоблэнерго связано с Григоришиным Bikontia Enterprises Limited владеет 12,31%

Еще две офшорки Lex Perfecta Ltd и Kerelio Commercial Ltd, конечной бенефициаркой которых является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, контролируют около 20% ПАО Запорожьеоблэнерго.

Однако не Григоришиным единым, как говорится.

На украинской энергетике до сих пор может зарабатывать еще один россиянин – спецпредставитель Путина Александр Бабаков.

Этот "товарищ" на протяжении многих лет имеет отношение к власти в государстве-агрессоре. С 2003 по 2016 он был депутатом Госдумы РФ. Затем на протяжении 4 лет — российским сенатором.

С сентября 2021 года Бабаков вернулся в Госдуму и занимает должность заместителя председателя этого законодательного органа. На совести вицеспикера Бабакова - голосование за аннексию украинского Крыма, а возможно - также "признание независимости" ОРДЛО, поддержка российского вторжения в Украину и война, которую РФ уже почти месяц ведет на территории нашего государства.

Долгие годы зарабатывал в Украине Бабаков через компанию VS Energy.

Еще в начале февраля прошлого года нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что Бабаков и его партнер, россиянин Евгений Гинер продали свои доли в этой компании третьему компаньону - гражданину РФ Михаилу Воеводину, на которого на тот момент не были наложены санкции. Но скорее вся эта продажа была номинальной.

Есть все основания полагать, что Бабаков до сих пор контролирует ряд украинских энергораспределительных компаний: Ровнооблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго и Черновцыоблэнерго, а также Севастопольэнерго.

Их через разную структуру собственности контролируют одни и те же люди: два гражданина Германии Ярославская Марина Владимировна и Сизерман Олег Юрьевич, а также три гражданина Латвии - Валтс Вигантс, Виллис Дамбинс, Артурс Альтбергс. Они так или иначе связаны с Бабаковым и его партнерами Гинером и Воеводиным, а также с членами их семей.

Все эти пятеро иностранцев указаны учредителями ПАО Ровнооблэнерго, через них Бабаков владеет 84,6% акций общества.

Их же фамилии среди основателей ПАО Севастопольэнерго, где Бабакову принадлежит 91,4% акций.

Они же указаны в качестве учредителей в АО Житомироблэнерго, давая возможность вицеспикеру Госдумы РФ держать контрольный пакет акций в 91%.

В АО Херсоноблэнерго с помощью упомянутых 5-ти иностранцев Бабаков контролирует пакет в не менее 80% акций.

АО Черновцыоблэнерго через Вигантса, Дамбинса, Альтбергса, Ярославска и Сизермана Бабаков контролирует на 77,44%.

Через равные пакеты акций, зарегистрированные на этих пятеры фунтах, контролирует Бабаков и ПАО Кировоградоблэнерго — ему принадлежат по меньшей мере 72,9% акций этой компании.

Ранее Бабаков контролировал Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, однако несколько лет назад акции этих обществ выкупил украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Получившуюся информацию, как и обещали, мы передаем компетентным органам.

OBOZREVATEL продолжает искать доли в украинских компаниях, в том числе и в энергетическом секторе, принадлежащих выходцам из РФ или пророссийским коллаборантам из Украины.

Спасибо неравнодушным украинцам, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине - и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которые Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессорки не могут — и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанные на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!