Стоп 'пятой колонне' в Украине: OBOZREVATEL запускает проект борьбы с российским бизнесом

OBOZREVATEL запускает проект, в котором мы будем рассказывать о так называемой "пятой колонне" в Украине.

Той самой колонне скрытых "агентов", которые своей деятельностью помогают стране-агрессору. За тридцать лет независимости, к сожалению, наша страна так и не смогла справиться с таким явлением.

"Пятая колонна" это и прокремлевские политики, которые прочно засели в нашей власти, захватили информационное пространство. Но это и бизнесмены, которые зарабатывают на Украине и успешно качают деньги в Россию.

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Они сами или через подставных лиц являются владельцами торговых центров, заправок, строительных компаний, магазинов, отелей.

Яркий пример, один из крупных ТРЦ "Оушен плаза", который связывают с "кошельком" Путина Аркадием Ротенбергом. Это и сети заправок, такие как AMIC, связанные с российской Lukoil. Сеть Glusco, за которой стоит кум Путина Виктор Медведчук.

Поэтому OBOZREVATEL запускает проект и предлагает вам, наши читатели, присылать информацию о таких компаниях. Прилагайте документы, фото или видео, если они у вас есть. Мы будем все это проверять и направлять в соответствующие органы. Наш электронный адрес [email protected]

Чтобы наконец покончить с "пятой колонной" в Украине совместными усилиями.