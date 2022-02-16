Стоимость завышена в пять раз: в горсовете Полтавы планируют потратить 8,5 млн гривен на энергосертификаты

В Полтаве депутаты планируют потратить 8,5 миллиона гривен на энергосертификаты домов. Однако стоимость, которую они заявили, может быть завышена по меньшей мере в пять раз.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат городского совета Полтавы Эдуард Волков в среду, 16 февраля. Он отметил, что такая инициатива должностных лиц имеет вид грандиозной аферы.

Волков сообщил, что рыночная стоимость определения класса энергетической эффективности одного здания составляет максимум 10 тысяч гривен, а не 50 тысяч, как отмечают в горсовете. Таким образом, как утверждает депутат, городские власти планируют украсть у полтавчан 6,8 миллионов гривен. Решение может быть принято уже на следующей сессии.

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Он также отметил, что в условиях энергетического кризиса и цен на газ изготовление энергосертификатов – нужно дело, но не по завышенным ценам.

"Мы обязательно напомним этим разбойникам, что бюджет города – это средства полтавчан, а не личный бизнес городских властей. Ведь в такое трудное для страны время такое могут делать не просто воры, а враги своего народа!" – говорится в сообщении Волкова.

Отметим, что энергетический сертификат – это документ, содержащий данные о фактическом энергопотреблении, объеме выбросов парниковых газов и т.п., которые осуществляются в результате эксплуатации дома.

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