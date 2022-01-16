Мэр Чернигова пришел на встречу с избирателями в куртке за 1 млн грн

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко пришел на встречу с избирателями в куртке за 1 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Черниговского горсовета Марина Рейко.

"Мэр пограничного города появился на западе в Седневе в крокодиловой куртке. Больше всего эта модель похожа на бренд Zilli. Если да, то приблизительная стоимость такого эксклюзива – 900000 грн", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило коррупционную "схему" на ремонте дорог в Чернигове. В частности, к схеме были привлечены два местных асфальтобетонных завода, которые связывают с Атрошенко.