Стало известно, сколько потратили на украшение Офиса президента к Новому году

Праздничное оформление в Офисе президента к Новому году и Рождеству Христову в этом году обошлось в 53,2 тысячи гривен.

Такую информацию предоставил начальник управления административными зданиями Государственного управления делами Андрей Тян. Об этом говорится в его письме в ответ на запрос "Украинских новостей".

"Расходы на новогоднее оформление помещений Офиса президента (закупку новогодних игрушек, аксессуаров и электрических гирлянд) в 2020 году составляют 53 218 гривен", – подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что дороже всего стоило дизайнерское оформление елки в государственной резиденции "Мариинский дворец" – 20 223 гривны. В частности, там было установлено искусственную елку высотой 5 метров.

Холлы в здании Офиса президента на Банковой украшены четырьмя двухметровыми елками, а служебные помещения – еще двенадцатью высотой в 1 или 1,5 метра.

Кроме этого, еще одно новогоднее дерево стоит в Доме приемов на улице Грушевского.

"Все указанные новогодние елки являются искусственными и используются по назначению в течение многих лет", – подчеркнули в ответе на запрос агентства.

В то же время стоимость праздничного городка на Банковой не афишируется.

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