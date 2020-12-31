Стало відомо, скільки витратили на прикрашання Офісу президента до Нового року

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Економіка
6,5 т.
Стало відомо, скільки витратили на прикрашання Офісу президента до Нового року

Святкове оформлення в Офісі президента до Нового року та Різдва Христового цьогоріч обійшлося в 53,2 тисячі гривень.

Таку інформацію надав начальник управління адміністративними будинками Державного управління справами Андрій Тян. Про це йдеться в його листі у відповідь на запит "Українських новин".

"Витрати на новорічне оформлення приміщень Офісу президента (закупівлю новорічних іграшок, аксесуарів і електричних гірлянд) у 2020 році становлять 53 218 гривень", – підкреслили в повідомленні.

Зазначається, що найдорожче вартувало дизайнерське оформлення ялинки у державній резиденції "Маріїнський палац" – 20 223 гривні. Зокрема, там було встановлено штучну ялинку заввишки 5 метрів.

Холи в будівлі Офісу президента на Банковій прикрашено чотирма двометровими ялинками, а службові приміщення – ще дванадцятьма заввишки в 1 або 1,5 метра.

Крім цього, ще одне новорічне дерево стоїть у Будинку прийомів на вулиці Грушевського.

"Всі зазначені новорічні ялинки є штучними і використовуються за призначенням протягом багатьох років", – підкреслили у відповіді на запит агентства.

Водночас вартість святкового містечка на Банковій не афішується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було зібрано найгучніші обіцянки влади, які їй так і не вдалося виконати нинішнього року – зокрема, щодо закінчення війни та зниження тарифів. Про них читайте в матеріалі за посиланням.

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