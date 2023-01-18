США выделят Украине $125 млн для восстановления разрушенных Россией энергообъектов

США предоставит Украине 125 миллионов долларов на ремонт энергообъектов, которые Россия разрушила ракетными ударами. Эти деньги поступят из дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в прошлом месяце.

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О финансировании объявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской, сообщило информационное агентство Associated Press.

По ее словам, эти средства должны помочь закупить необходимые детали и материалы для восстановления критической инфраструктуры.

USAID также планирует использовать эти деньги на закупку резервной электроэнергии для систем водоснабжения и теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет восполнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно необходимого энергетического оборудования.

С октября российские войска усилили удары по электрической сети Украины и другой критической инфраструктуре, неоднократно погружая украинцев во тьму и холод. Сотрудники коммунальных служб пытаются как можно быстрее возобновить электроснабжение и отопление после каждой почти еженедельной атаки РФ.

Предыдущая энергетическая помощь USAID после вторжения России в Украину включала в себя поставки 1415 генераторов для обеспечения отопления и освещения в школах, больницах и других объектах по всей Украине. USAID также инвестировало 55 миллионов долларов в инфраструктуру теплоснабжения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL,

ранее во Всемирном банке подсчитали приблизительную сумму, которая может потребоваться Украине для восстановления после войны, развязанной Россией. Отмечено, что для восстановления нашему государству нужна масштабная программа типа плана Маршалла на 500-600 млрд евро.

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