Светлана Тарабарова рассказала, что сейчас с домом, который она хотела продать из-за финансовых проблем

Украинская певица Светлана Тарабарова публично заговорила о своем доме под Киевом, который хотела продать из-за финансовых проблем в семье. По словам 34-летней артистки, новый владелец для недвижимости до сих пор не нашелся, поэтому она проживает там с мужем Алексеем Бондарем и тремя детьми: Иваном, Марией и Полиной.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью для проекта "Ранок у великому місті". Звезда добавила, что они с любимым постепенно продолжают платить кредит и надеются, что совсем скоро их положение изменится к лучшему.

"К сожалению, дом до сих пор стоит на продаже, но все будет хорошо. Мы договорились выплачивать понемногу кредит. Все не так быстро, как хотелось бы. Но психолог мне советует не жаловаться. Продадим, если будет выгодное предложение для нас. Все-таки трое детей, переехать не так и легко", – поделилась певица.

По словам Светланы Тарабаровой, сейчас она относится к этой ситуации гораздо спокойнее, чем год назад.

Напомним, в 2021-м знаменитость приобрела недвижимость в закрытом комплексе под Киевом, а именно в селе Дмитровка недалеко от Бучи. Общая площадь одноэтажного дома с большой гостиной, кухней, комнатой для музыкальных инструментов, спальней и детскими комнатами составляет 160 квадратных метров. Для столь масштабной покупки Светлана Тарабаров и Алексей Бондарь взяли несколько кредитов, ведь артистка надеялась, что в ближайшее время вернется на сцену и сможет быстро закрыть долги.

Однако, к сожалению, все сложилось совсем не там. Дело в том, что начало полномасштабной войны повлекло за собой возникновение финансового кризиса у звездной семьи, поэтому они были вынуждены выставить на продажу свой роскошный дом.

Знаменитость отметила, что 24 февраля 2024 года кардинально изменило ее карьеру. Большинство концертов проходили на волонтерских началах, так что она не имела возможности зарабатывать. Поэтому семье пришлось решиться на довольно сложное решение, а именно попрощаться с недвижимостью.

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