США могут запретить ввоз в Россию смартфонов и ноутбуков – NYT

В США вместе с союзниками сейчас разрабатывают новый пакет санкций против России на случай ее вторжения в Украину. Так, из Штатов могут запретить поставлять в РФ потребительскую электронику.

Список таких товаров довольно широк и выходит за рамки запрета продажи компьютерных чипов. Россияне могут остаться без поставляемых из США или разработанных ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, стиральных машин и прочей техники, пишет газета The New York Times, ссылаясь на местных чиновников.

"Это относится не только к американским производителям, но и к европейским, южнокорейским и другим иностранным производителям, которые используют американские чипы или программное обеспечение", – сказано в сообщении.

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Обсуждаемые санкции могут коснуться также аэрокосмической и военной отраслей России, которые являются в этой стране основными источниками доходов. В первую очередь они могут быть направлены на российскую промышленность, в частности, сектора обороны и гражданской авиации.

"Это ударит по высокотехнологичным амбициям России, будь то искусственный интеллект или квантовые вычисления", – пишет NYT.

Отмечается, что эти санкции вступят в силу в случае нападения России на Украину в течение нескольких часов.

Напомним, что в Штатах сейчас обсуждают и такие ограничительные меры против России, как отключение страны-агрессора от системы SWIFT и эмбарго на поставку американских оборонных технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания пригрозила Москве серьезными санкциями в случае вторжения в Украину. 6 января Лондон проинформировал об этом Кремль.