Средства 'зеленых' инвесторов власти решили незаконно отдать госкомпании, – Гончаренко

Руководство ГП Гарантированный Покупатель решило отдать средства из целевых "зеленых" облигаций в "самую коррумпированную компанию страны" – НАЭК "Энергоатом".

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"К сожалению, это произошло. Власти украли 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей зеленой энергетики. Деньги из "Гарантированного покупателя" пойдут Энергоатому", - написал он.

По словам нардепа, средства, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из "наиболее коррумпированных госкомпаний, которую власти превратили в убыточную".

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"Ни один из этих банков больше не придет в Украину. Первые государственные зеленые облигации – будут последними. А все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся", – отметил Гончаренко.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.