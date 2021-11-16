Списание вагонов по возрасту приведет к репутационным потерям для Украины, – Сластен

Решение Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту приведет к проблемам на рынке перевозок и ухудшению позиций отечественных экспортеров на мировых рынках. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

"Если будет такое массовое списание вагонов и не будет достаточных инвестиций в то, чтобы были замещены эти списанные вагоны новыми, то соответственно мы будем иметь очередной коллапс в УЗ и будет ситуация, когда фактически физически мы не сможем экспортировать достаточно зерновых культур, которые востребованы на внешних рынках", — объяснил Сластен в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что украинские экспортеры в результате такой ситуации не смогут вовремя выполнить свои обязательства по контрактам с международными партнерами, что приведет к падению их позиций на мировых рынках и имиджу Украины в целом, как надежного поставщика.

Видео дня

По его словам, решение о списании вагонов – это в определенной степени диктование условий владельцам вагонов, которые инвестировали в их закупку, рассчитывая на определенный срок эксплуатации и окупаемость вложенных средств, а сейчас их заставляют покупать новые вагоны, вместо тех, которые по техническому состоянию еще полностью пригодны для использования.

"Странное действительно несколько решение, потому что большинство вагонов находится в частной собственности. Лишь 25% зерновозов в частности они находятся в собственности УЗ на сегодняшний момент – это те, которые есть в эксплуатации. Остальные – это, собственно, те вагоны частного парка. И таким образом происходит определенная диктовка условий и пересмотр условий для тех, кто инвестировал в такие вагоны-зерновозы именно если мы говорим об аграрной отрасли", — пояснил Сластен.

Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, а не по техническому состоянию. Против этого решения выступают более 200 крупных украинских компаний и ассоциаций, представляющих интересы бизнеса. Они подписали Антимеморандум и призвали власть не допустить масштабного кризиса, который может повлечь за собой искусственно созданный дефицит подвижного состава.

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук заявил, что программа по списанию вагонов выгодна, прежде всего, олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы, но убыточна для Украины, которая потеряет проценты роста ВВП и рабочие места.