Создание возможностей для каждого: время перемен в Украине

Опыт показывает, что инвестиции в инфраструктуру играют важную роль в восстановлении экономики: в краткосрочной перспективе – обеспечение необходимых рабочих мест, а в долгосрочной – укрепление основы экономики.

При условии правильного выбора, инфраструктура может помочь обществу стать сильнее после выхода из кризиса. В проекте ЕС "Содействие транспортному развитию реки Днепр" мы считаем своим долгом сделать все от нас зависящее, чтобы на самом деле так и было.

Накануне принятия Стратегии развития внутреннего водного транспорта Украины и Плана мероприятий по ее реализации, мы встретились с заместителем Министра инфраструктуры Юрием Васьковым и обсудили вопрос о роли инвесторов в развитии речного транспорта, влияние Стратегии и Плана мероприятий на промышленность, а также речь шла о его планах на кратко- и долгосрочную перспективу.

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После десяти лет упорной работы Украина наконец удалось принять Закон "О внутреннем водном транспорте" далее – Закон "О ВВТ", разработанный на основе стандартов ЕС. Какие будут Ваши первоочередные мероприятия на новой должности заместителя Министра инфраструктуры, господин Васьков?

Юрий Васьков: Прежде всего, стоит отметить, что Закон "О внутреннем водном транспорте" является первым и, возможно, самым важным шагом. Очень хорошо, что мы приняли этот закон, разработанный на основе европейских стандартов, однако впереди у нас еще много работы. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. К этому времени правительству и Министерству инфраструктуры необходимо разработать и принять около 40 дополнительных законодательных актов, которыми будут внедрены нормы Закона "О ВВТ". Соответствующие законодательные акты будут подготовлены Министерством инфраструктуры совместно с бизнесом, совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией. Такова наша основная задача на сегодняшний день. Дополнительно разработаны законодательные акты будут определять новые правила осуществления речных перевозок, способствующие увеличению перевозок грузов и пассажиров, а также росту инвестиций в инфраструктуру реки.

Привлечение инвесторов, не только частных, но и государственных, очевидно, является одним из основных вопросов Вашей программы. Как Вы будете убеждать потенциальных инвесторов развивать сектор внутреннего водного транспорта? Можете ли Вы или правительство предложить определенные стимулы для потенциальных инвесторов?

Юрий Васьков: Согласно Закону внутренние водные пути не будут облагаться, то есть судовладельцы, чартерные организации, грузовладельцы не будут платить за пользование рекой. Это очень важно для инвесторов, поскольку сейчас необходимо платить за пользование шлюзами, необходимо платить за разведение мостов, необходимо платить портовые сборы и сборы за прохождение каналами в портах Херсонской и Николаевской областей. Согласно новому Закону, указанное будет бесплатным, с одной стороны, а с другой стороны, государство будет ответственным за развитие и поддержку существующих параметров судоходных путей реки Днепр. Поэтому должен быть создан специальный финансовый фонд.

Такой фонд будет предоставлять средства для внедрения новых технологий, поддержки работы шлюзов и тому подобное. Сейчас этот вопрос четко не регламентирован, поэтому в течение 30 лет у государства были проблемы с осадкой судов (глубина фарватера), техническим состоянием шлюзов. Однако два года назад, благодаря поддержке ЕС, мы получили финансовую помощь на решение этих вопросов. К сожалению, этого недостаточно для проведения капитальных ремонтов, полного восстановления и безопасной работы. Итак, нам нужны четко прописанные правила и необходимо предоставить судовладельцам возможность бесплатно пользоваться рекой. Это положительно отразится на дальнейшем пользовании рекой для осуществления как грузовых, так и пассажирских перевозок.

Если Вы хотите узнать больше о возможном трудоустройстве в секторе и узнать какие преимущества для общественности будет иметь хорошо отлаженная система внутреннего водного транспорта, смотрите продолжение интервью здесь!

В рамках проектов ЕС "Содействие транспортному развитию реки Днепр" проведен ряд интервью о речных перевозках с идейными лидерами, с целью обсуждения вопросов будущего развития сектора внутреннего водного транспорта в Украине. Интервью провела Рамона Лупу, эксперт по вопросам коммуникации и популяризации.

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