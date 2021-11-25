СМИ раскрыли миллионные злоупотребления в УЗ

За сентябрь-октябрь 2021 Киевский электровагоноремонтный завод и Львовский локомотиворемонтный завод, которые являются предприятиями АО "Укрзализныця", в рамках коррупционной схемы провели закупки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по ценам на 28-42% выше рыночных.

Об єтом сообщает издание "Vesty.ua".

Таким образом госпредприятию был нанесен ущерб на 64 миллиона гривен. Поставщиками и участниками коррупционной схемы стали компании: Белоцерковский завод "Трибо", "Рост", "Тепсис", "Атор", "Элипа", "Локмотив сервис", "Ист лоуд", "Укрпромвнедрение".

Не спасает "Укрзалізницю" от коррупционных схем и внутренняя служба безопасности. Действующий на март 2021 директор Офиса безопасности "Укрзализныци" Ясельский М.И. направил докладную, где прямо указано, что в закупке тормозной колодки усматриваются существенные риски в виде убытков УЗ как минимум на сумму 1,4 млн грн. На докладную не обратили внимание и соглашение с поставщиком ООО Белоцерковский завод Трибо не расторгли.

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Доповідна Директора Офісу безпеки УЗ – Ясельського

Указанные выше переплаты лишь часть общей коррупционной картины на "Укрзалізниці". В непрозрачных закупках принимают участие все локомотивные заводы госпредприятия. И, несмотря на многочисленные уголовные производства и расследования, участники коррупционных схем не были уволены с должностей.

Только вмешательство в ситуацию членов Межфракционного Депутатского Объединения "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" под председательством народного депутата Сергея Шахова уже помогло уволить коррупционера. С должности уволили первого заместителя гендиректора Киевского электровагоноремонтного завода Пышняка С.П., подозреваемого в преступном использовании служебного положения для реализации коррупционных схем на заводе.

Наказ про звільнення Пишняка С. П.

В рамках расследования уголовного производства №42021000000002185 готовятся подозрения участникам коррупционных схем на предприятиях "Укрзалізниці".

Руководство УЗ направило на КЭВРЗ и ЛЛРЗ специалистов по внутреннему аудиту и офису по безопасности "Укрзалізниці" для установления объемов нанесенного ущерба Обществу.