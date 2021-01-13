"Слуги народа" захотели за два дня решить ситуацию с тарифами

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на решение ситуации с тарифами для украинцев есть два дня.

"Запланированы дополнительные совещания у премьера, в том числе при участии депутатов и членов профильного комитета, и через два дня у нас будет новая встреча, чтобы уже финализировать этот план", – сообщила Кравчук в комментарии Oilpoint.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" отметила, что у правительства есть определенный план, как стабилизировать ситуацию и изменить ее с февраля. Свое предложение представили и в НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание для принятия решения по выходу из кризиса в связи с поднятием тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза. Кроме того, в правительстве уже разрабатывают проект нового пересмотра цен, который, вероятно, примут после окончания отопительного сезона.

Итак, сейчас рассматривается следующий вариант:

с 1 января ввести единый тариф в 1,68 грн за кВт*час (решение уже принято);

с 1 апреля (ориентировочно) либо полностью отменить контролируемый тариф (если себестоимость электроэнергии будет до 2,1 грн за кВт*час), либо повысить цену примерно до 2 грн.

Также в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене.