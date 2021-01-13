"Слуги народу" захотіли за два дні вирішити ситуацію з тарифами

Роман Груша Економіка 12:24, 13.01.2021 Оновлено: 12:36, 13.01.2021

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на вирішення ситуації з тарифами для українців є два дні.

"Заплановані додаткові наради у прем'єра, зокрема й за участю депутатів і членів профільного комітету, і через два дні в нас буде нова зустріч, щоб уже фіналізувати цей план", – повідомила Кравчук у коментарі Oilpoint.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" зазначила, що уряд має певний план, як стабілізувати ситуацію і змінити її з лютого. Свою пропозицію презентували і в НАК "Нафтогаз України".

Крім того, за її словами, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання для ухвалення рішення щодо виходу з кризи через підвищення тарифів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, тож перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза. Крім того, в уряді вже розробляють проєкт нового перегляду цін, який, імовірно, ухвалять після закінчення опалювального сезону.

Отже, зараз розглядається такий варіант:

  • із 1 січня ввести єдиний тариф – 1,68 грн за кВт*год (рішення вже ухвалено);

  • із 1 квітня (орієнтовно) або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт*год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.

Також в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною.

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