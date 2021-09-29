'Сложный, но интересный опыт': украинский 'Альтком' завершил строительство шоссе №1 в Ираке

Украинские дорожники выходят на международный уровень. Буквально на днях в Ираке успешно завершился международный проект по реновации главной дороги страны – шоссе №1. Часть проекта выполняла украинская финансово-промышленная группа "Альтком", специализирующаяся на строительстве сложных объектов транспортной инфраструктуры. Финансировал масштабный проект Всемирный банк.

Чтобы выиграть тендер на участие в проекте, "Альткому" пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Изначально намерение побороться за победу в тендере изъявили около 10 компаний, в том числе, из Греции, Египта, Ливана, Турции и Украины. К финальному этапу дошла половина претендентов. Из противостояния с ними "Альтком" вышел уверенным победителем – и получил генподряд на ремонт 112 км крайне важной для Ирака дорожной артерии, соединяющей столицу государства – Багдад – со вторым по величине городом страны, Басрой.

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"Это международный тендер, в котором принимали участие компании из разных стран мира. Наше предложение оказалось значительно дешевле, чем предложения конкурентов. Когда я говорю "значительно" - речь даже не о 10%. Честно говоря, нам не раз тогда, в самом начале, приходилось сталкиваться с определенным скепсисом. Кто-то заявлял, что это демпинг. В неформальных беседах многие нам заявляли, что наше предложение – это безумие, что за такие деньги реализовать такой проект – невозможно. А мы доказали: возможно все", – рассказал OBOZREVATEL руководитель филиала "Альтком" в Ираке Фарман Рамазан.

По его словам, окончательная стоимость проекта составила около 90 млн долларов.

Начало работ стартовало в 2016 году. И выполнять взятые на себя обязательства "Альткому" довелось в непростых условиях. Пандемия коронавируса, локдаун, массовые общественные протесты, правительственный кризис и остановка работы порта, сделавшая на определенный период невозможным ввоз ряда материалов, необходимых для дорожного строительства, но не производящихся в Ираке – все это усложнило и несколько замедлило реализацию проекта.

Особенностью работы в Ираке, признаются в компании, среди прочего стали и климатические условия. Ведь Басра официально признана самым жарким городом на планете. Именно здесь регулярно фиксируется максимальная плюсовая температура, которая летом нередко переваливает за 50 градусов по Цельсию. Так что работы приходилось начинать в 4 часа утра и заканчивать к 11-12 часам дня, тогда, когда жара становилась практически невыносимой.

Это был первый объект, который строила компания "Альтком" в Ираке. И на старте проект был полностью укомплектован сотрудниками из Украины. Такое решение, признаются в "Альткоме", было принято, поскольку не было уверенности, что на месте удастся найти достаточное количество квалифицированного персонала. Опасения оказались напрасными. В процессе реализации проекта компания начала нанимать и обучать местных жителей. Что в конечном итоге позволило свести участие украинского персонала к минимуму. И к финишу проекта "Альтком" подошел с хорошо проявившей себя командой, состоящей практически исключительно из жителей Ирака.

Что, к слову, очень позитивно оценили в этой стране.

"Украинцев осталось человек 3-5, образно говоря – на руководящих должностях. Остальной персонал – местный. И как показала практика, рабочие из Ирака прекрасно справились с поставленной задачей. Этот шаг высоко отметил местный губернатор. Он подчеркнул, что это очень важно – когда иностранная компания приходит в страну и привлекает местное население. И речь здесь не только о создании новых рабочих мест, зарплатах и налогах, но и о новых интересных навыках, которые получают люди. И которые они смогут использовать и в дальнейшем – в других проектах. С таким резюме и с успешным опытом реализации такого объекта эти люди точно не останутся без работы. Мы уверены в этих людях и будем с удовольствием сотрудничать с ними в других проектах", – говорят в "Альткоме".

Социальная составляющая оказалась крайне важной не только для иракских властей, но и для чиновников Всемирного банка, взявшего на себя финансирование возобновления шоссе №1. Так, в "Альткоме" рассказывают: впервые за свою многолетнюю и очень активную работу в сфере дорожного строительства делали не только непосредственно дорогу, но и сопутствующие объекты.

Так, проектом было предусмотрено также строительство своеобразных КПП: в стране, где достаточно высок риск терактов, эти объекты стали неотъемлемой частью жизни.

Кроме того, на генерального подрядчика ложилась также обязанность обустроить вдоль дороги специальные площадки для торговли. Так в Ираке заботятся о том, чтобы дать возможность заработать на жизнь людям, живущим в поселениях вдоль трасс.

"Мы, в том числе, должны были построить специальные площадки, где местное население могло бы вести свой какой-то бизнес, держать маленькие магазинчики, мастерские… Это было прописано в контракте – сооружение социальной придорожной инфраструктуры. Это приоритет Всемирного банка – обеспечить некую выгоду общинам, проживающим в непосредственной близости к дороге. Чтобы люди могли заниматься мелким предпринимательством, каким-то ремеслом. Мы строили, в том числе, и такие небольшие торговые павильончики", – рассказал Фарман Рамазан.

Непосредственно работа над проектом продолжалась почти 4 года. В "Альткоме" гордятся тем, что за это время не допустили ни одного несчастного случая. Ведь безопасность является безусловным приоритетом компании в реализации и управлении проектом, что позволило избежать травматизма и проблем во время выполнения работ.

Украинская компания сумела обеспечить безопасность как для своих рабочих, так и для участников дорожного движения.

Официально строительство объекта завершилось в 2020 году – тогда отремонтированную дорогу торжественно открыли при участии местных властей. А дальше начался гарантийный период ответственности. Все недочеты, проблемы и повреждения на объекте, которые возникнут или будут выявлены в течение периода ответственности, генеральный подрядчик обязан устранить за свой счет. При этом контролирует качество выполнения работ, а после – и готового объекта авторитетная инжиниринговая компания-супервайзер. Ее, согласно международной практике, также определяют посредством тендера.

И, поскольку главным капиталом таких компаний является безупречная репутация, которую они зарабатывают десятками лет – подобный подход гарантирует профессионализм и объективность. А позитивный вердикт инженера-супервайзера является высокой оценкой для компании, проводившей строительные работы.

И буквально на прошлой неделе после проведения тщательной инспекции, в ходе которой профессиональная комиссия в течение нескольких дней придирчиво изучала построенную "Альткомом" дорогу – инспектор супервайзинговой компании написал заказчику строительства, иракскому автодору, официальное письмо, в котором рекомендовал принять объект в эксплуатацию и подтвердил качество выполненных работ.

Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в ближайшие дни.

"Заказчик очень доволен. Уже сейчас нас приглашают принять участие в следующих тендерах, в том числе, финансируемых на деньги Всемирного банка. Нас пригласили, мотивируя это тем, что заинтересованы работать с компанией, которая уже доказала не словом, а делом свою состоятельность, обеспечивая качество и достойные условия работы в таком непростом регионе. Это, безусловно, приятно. И мы непременно примем участие в тендере", - говорит руководитель иракского филиала "Альткома".

Тем более, для этого у компании есть все необходимое. Еще на старте проекта "Альтком" создал в Ираке производственную базу: были построены асфальтные заводы и рабочие городки, запущена работа инженерного офиса, лабораторий, столовой…

"Хотелось бы, чтобы все это не простаивало, а было в работе. И когда мы выиграем следующий тендер – так и будет", – улыбается Рамазан.

И, учитывая, что в Ираке, пережившем две военные кампании, почти все дороги практически пришли в негодность – работы для дорожных строителей тут хватит на многие годы.

Но главное – у компании "Альтком" есть колоссальный опыт строительства транспортной инфраструктуры как в Украине, так и за рубежом. Ведь кроме родной страны, еще с 2007 года она работает в Туркменистане, строя взлетно-посадочные полосы в аэропортах, дороги и мосты. "Все крупные мосты в этой стране – делали мы", – констатируют в "Альткоме".

Теперь же "Альтком" может записать себе в актив еще и успешную реализацию международного проекта, финансируемого Всемирным банком – да еще и в такой непростой со многих точек зрения стране, как Ирак.

А таким достижением не может похвалиться больше пока ни одна украинская дорожно-строительная компания.