Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 апреля закрыла дело "Роттердам+". Это стало закономерным результатом нескольких месяцев разбирательств в Высшем антикоррупционном суде. В открытых состязательных процессах суд трижды (!) пришел к выводу, что прокурор исполнял свои обязанности строго в соответствии с законом и никаких сомнений в его объективности быть не может. После этого никакого другого решения, нежели закрыть дело, прокурор даже теоретически принять не мог.

Как бы НАБУ сейчас не пыталось дискредитировать работу органов прокуратуры, но благодаря открытым судебным процессам общество имело возможность увидеть собранные следствием "доказательства" и убедиться в отсутствии хоть какого-либо состава преступления.

В правовом государстве, к которому мы все стремимся, не может наделенный государственной властью прокурор игнорировать нормы уголовно-процессуального кодекса и 3 неоспоримых решения суда, ради лайков в Facebook и одобрения горстки сочувствующих НАБУ активистов.

На последнем заседании Высшего антикоррупционного суда 19 марта, которое каждый гражданин мог посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале ВАСК, судья Оксана Олейник пришла к однозначному и неоспоримому выводу – прокурор САП объективно и беспристрастно исполнил свою функцию процессуального надзора.

К точно такому же выводу в январе 2021 года пришел другой судья этого же Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, проанализировав все 16 томов распечаток, принесенных в суд детективами НАБУ. К точно такому же заключению в ноябре 2020 года пришел еще третий судья ВАКС Сергей Мойсак.

И на всех этих заседаниях повторно вслед за прокурором тщательного анализировались все приобщенные к делу документы и ни никто из судей не усомнился в правильности действий этого прокурора.

В томах дела, которые прокурору и в последствии судьям ВАКС приходилось исследовать, содержатся десятки экспертиз ведущих государственных и международных институтов. Все они единогласно подтверждают экономическую и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+".

В этих материалах содержатся также выводы Антимонопольного комитета, решения Высшего административного суда Украины и множество других неоспоримых подтверждений законности формулы.

Единственное, что в этих материалах противопоставляется десятку авторитетных экспертиз, один-единственный вывод частного эксперта, последние несколько лет обильно финансируемого НАБУ.

Осознавая юридическую бесперспективность этого дела, НАБУ развернуло пиар-кампанию против бывших подозреваемых, против прокуроров и судей. Однако благо, что в открытых судебных заседаниях во внимание принимаются только объективные факты. И при их отсутствии мы закономерно получили три независимых друг от друга решения суда о правомерности действий прокуроров, закрывших дело "Роттердам+".

Я напомню, что первый раз дело "Роттердам+" было закрыто еще 27 августа 2020 года. Как в последствие оказалось, что было единственно правильное решение. Вскоре это подтвердил Высший антикоррупционный суд и его решение в ноябре того же года вступило в законную силу.

Затем общество несколько месяцев наблюдало сомнительные с юридической точки попытки детективов НАБУ в содружестве с владельцами ферросплавных заводов воскресить дело и вернуть его в информационное пространство. Но все же, к счастью, верховенство права в Украине превалирует над лозунгами, и мы закономерно стали свидетелями очередного торжества справедливости.

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