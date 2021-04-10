Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 квітня закрила справу "Роттердам+". Це стало закономірним результатом кількох місяців розглядів у Вищому антикорупційному суді. У відкритих змагальних процесах суд тричі (!) прийшов до висновку, що прокурор виконував свої обов'язки строго відповідно до закону і ніяких сумнівів в його об'єктивності бути не може. Після цього, будь-яке інше рішення, ніж закрити справу, прокурор навіть теоретично прийняти не міг.

Як би НАБУ зараз не намагалося дискредитувати роботу органів прокуратури, але завдяки відкритим судовим процесам суспільство мало можливість побачити зібрані слідством "докази" і переконатися у відсутності будь-якого складу злочину.

У правовій державі, до якого ми всі прагнемо, не може наділений державною владою прокурор ігнорувати норми кримінально-процесуального кодексу і 3 незаперечних рішення суду, заради лайків у Facebook і схвалення жменьки співчуваючих НАБУ активістів.

На останньому засіданні Вищого антикорупційного суду 19 березня, яке кожен громадянин міг подивитися в прямому ефірі на YouTube-каналі ВАСК, суддя Оксана Олійник прийшла до однозначного і незаперечний висновку – прокурор САП об'єктивно і неупереджено виконав свою функцію процесуального нагляду.

До точно такого ж висновку в січні 2021 року прийшла інша суддя цього ж Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко, проаналізувавши всі 16 томів роздруківок, принесених в суд детективами НАБУ. До точно такого ж висновку в листопаді 2020 року прийшов ще третій суддя ВАКС Сергій Мойсак.

І на всіх цих засіданнях повторно слідом за прокурором ретельного аналізувалися всі долучені до справи документи і ні ніхто з суддів не засумнівався в правильності дій цього прокурора.

У томах справи, які прокурору і надалі суддям ВАКС доводилося досліджувати, містяться десятки експертиз провідних державних і міжнародних інститутів. Всі вони одноголосно підтверджують економічну і юридичну обгрунтованість формули "Роттердам+".

У цих матеріалах містяться також висновки Антимонопольного комітету, рішення Вищого адміністративного суду України та безліч інших незаперечних підтверджень законності формули.

Єдине, що в цих матеріалах протиставляється десятку авторитетних експертиз, один-єдиний висновок приватного експерта, який останні кілька років рясно фінансується НАБУ.

Усвідомлюючи юридичну безперспективність цієї справи, НАБУ розвернуло піар-кампанію проти колишніх підозрюваних, проти прокурорів і суддів. Однак благо, що у відкритих судових засіданнях до уваги приймаються лише об'єктивні факти. І при їх відсутності ми закономірно отримали три незалежних один від одного рішення суду про правомірність дій прокурорів, які закрили справу "Роттердам+".

Я нагадаю, що перший раз справа "Роттердам+" була закрита ще 27 серпня 2020 року. Як виявилося, що було єдино правильне рішення. Незабаром це підтвердив Вищий антикорупційний суд і його рішення в листопаді того ж року вступило в законну силу.

Потім суспільство кілька місяців спостерігало сумнівні з юридичної точки спроби детективів НАБУ в співдружності з власниками феросплавних заводів воскресити справу і повернути її в інформаційний простір. Але все ж, на щастя, верховенство права в Україні превалює над гаслами, і ми закономірно стали свідками чергового торжества справедливості.

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