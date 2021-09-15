СК 'Экспресс Страхование' корпорации 'УкрАВТО' вошла в пятерку лидеров сегмента КАСКО

Список пятерки лидеров в рейтинге лучших страховых компаний в сегменте КАСКО претерпел интересные изменения. СК "Экспресс Страхование", занимающая с 2019 года 8 позицию, поднялась сразу на 3 позиции, выиграв конкуренцию у завсегдатаев гонки за место в топ-5 рейтинга.

Традиционный рейтинг лучших страховых компаний по итогам первой половины 2021 года опубликовало профильное издание Insurance Top - единственный открытый источник информации на рынке страхования Украины, базирующийся на официальной статистике страховых компаний. Журнал ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины.

Аналитики закрепили за СК "Экспресс Страхование" 5 место, обозначив рекордный для пятерки лидеров рынка показатель темпов расширения клиентской базы. За 6 месяцев компания увеличила "портфель клиентов" на 53,7%. Наряду с этим эксперты отметили и другие показатели: СК "Экспресс Страхование" увеличила резервы – на 36,6% (до 294,7 млн грн), активы – на 31,2% (до 494,7 млн грн), общий объем страховых выплат – на 67,9% (109,5 млн грн) и страховых премий – на 55,8% (до 296,5 млн грн).

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На рынке "Экспресс Страхование" присутствует 13 лет. Ежегодно компания заключает в среднем 12 тыс. страховых контрактов по КАСКО. В течение последних 5 лет прочно удерживает лидерские позиции в ТОП-10 различных профильных рейтингов. С апреля 2012 года СК "Экспресс Страхование" является ассоциированным членом Моторного транспортного страхового бюро Украины, ежегодно получая наивысшие оценки по трем ключевым показателям рейтинга МТСБУ "Светофор".

С 2019 года в рейтинге Insurance Top СК "Экспресс Страхование" занимало 8 позицию. Успех текущего года, по мнению экспертов, продиктован прошлогодним карантинным периодом в связи с пандемией COVID-19, который существенно прошерстил рынок. По данным Национального банка Украины в прошлом году финансовое состояние не позволило дальше вести страховой бизнес 24 украинским компаниям. Они отказались от лицензий и сошли с дистанции. За их клиентов начали конкурировать более сильные, финансово стабильные игроки. Более всего преуспели страховщики "УкрАВТО".

"СК "Экспресс Страхование" уже 13 лет подряд формирует уникальный сервис страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Нашему успеху способствует опыт интеграции сервисов с официальными СТО и профессиональная команда самоотверженных единомышленников. У нас нет "лишних" людей или автоматически-равнодушных решений. У нас только живое общение! Эту энергию просто невозможно не прочувствовать", – говорит директор СК "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева.

Таким образом, в первом полугодии 2021 года, по версии журнала Insurance Top места в первой пятерке лидеров в сегменте КАСКО распределились следующим образом: