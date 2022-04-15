Ситуация накаляется. В России граждане массово вычищают валюту с депозитов

В то время, когда РФ развернула полномасштабную войну против Украины, жители страны-террориста начали массово снимать валюту с депозитов. Так, только в марте россияне сняли $9,8 млрд.

Причем отток длится уже второй месяц к ряду. Об этом сообщил российский центробанк.

Наибольший отток по счетам и депозитам зафиксировали еще в первую декаду марту, но он прекратился в последнюю неделю месяца. Причем на динамику повлияло введение новых ограничений со стороны регулятора.

Центробанк, отметим, аж на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту кроме долларов. И был введен лимит на снятие денег – $10 тыс.

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То есть забрать валюту могли только те клиенты, которые открыли счет или срочный вклад до 9 марта, а вот новые вклады или средства сверх лимита можно снять только в рублях. При этом уже в апреле регулятор страны-оккупанта разрешил банкам выдавать в пределах лимитов евро. С 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях.

Ранее сообщалось, что более трети россиян боятся потерять работу. При этом 75% опрошенных не верят в перспективы развития своей карьеры.

Об этом следует из результатов опроса Skillbox, передает Forbes. 29% – беспокоятся, что их профессия перестанет быть востребованной на рынке труда. 64% россиян испытывают тревогу, связанную с работой, показал опрос образовательной платформы Skillbox, проведенный с 7 марта по 7 апреля 2022 года.

В опросе приняли участие 64 501 человек преимущественно в возрасте 18–41 лет из российских городов-миллионников. Две трети опрошенных на момент проведения исследования работали по найму, а около 20% находились в поиске работы.

OBOZREVATEL писал ранее, что министр финансов РФ Антон Силуанов в официальном письме попросил бразильского министра экономики Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде (МВФ). В документе российский политик признал, что "Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений".