Швейцария ввела в действие новый пакет антироссийских санкций: в перечне еще 200 человек и организаций

Швейцария присоединилась к новым санкциям против государства-агрессора России за ее полномасштабное вторжение на территорию Украины. В список попали еще две сотни человек и организаций.

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Об этом в среду, 25 января, сообщили на сайте Федерального совета Швейцарии, что является высшим органом исполнительной власти в этом государстве. Как отмечается, ограничения утвержденные в рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ.

Они введены "в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ее дестабилизирующие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины".

Санкции вступили в силу 25 января. В список ограничений против российских граждан и организаций добавлен запрет на услуги в отраслях исследователей рынка, опросов граждан, рекламы, тестирования продуктов.

Кроме того, Берн ввел ограничения на экспорт некоторых товаров, в частности, товаров двойного назначения и тех, которые могут принять наращивание промышленного потенциала государства-террориста.

Также речь идет о товарах военного и технологического усовершенствования.

На сайте добавили, что в новый перечень ограничений против Москвы вошел запрет на экспорт двигателей для самолетов и дронов. Также будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Отметим, что ЕС может утвердить новый – десятый – пакет санкций против России в годовщину начала страной-агрессором полномасштабной войны в Украине. Ожидается, что новые экономические ограничения начнут действовать 24 февраля 2023 года.

Предыдущий – девятый – пакет санкций, направленный на усиление давления на Россию из-за ее войны в Украине, ЕС утвердил 16 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария приняла решение разрешить третьим государствам передавать Украине оборудование в качестве военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Такое решение является прорывным для Швейцарии, основным принципом политики которой является нейтралитет.

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