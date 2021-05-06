Шмыгаль: у США жесткая позиция по "Северному потоку-2" и они на стороне Украины
Глава Государственного департамента США занимает жесткую позицию по российскому проекту газопровода "Северный поток-2".
Об этом 6 мая в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что Вашингтон в этом вопросе на стороне Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Одним из важных элементов поддержки Украины была четкая и очень жесткая позиция господина Блинкена в разговоре с министром иностранных дел Германии господином Хайко Маасом, когда речь шла о "Северном потоке-2". Господин Блинкен однозначно поддержал Украину", – сказал глава правительства.
По его словам, Блинкен дал понять, что газопровод является угрозой и для Украины, и для Европы.
"Это угроза превращения "Северного потока-2" в энергетическое оружие России", – пояснил Шмыгаль.
Напомним, что ранее Блинкен заявил, что "Северный поток-2" губителен для Украины, а также Польши и других государств.
Как сообщал OBOZREVATEL, экологи из немецкой организации Nabu, которые подали иск против "Северного потока-2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной компенсации.