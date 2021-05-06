Шмыгаль: у США жесткая позиция по 'Северному потоку-2' и они на стороне Украины

Глава Государственного департамента США занимает жесткую позицию по российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

Об этом 6 мая в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что Вашингтон в этом вопросе на стороне Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Одним из важных элементов поддержки Украины была четкая и очень жесткая позиция господина Блинкена в разговоре с министром иностранных дел Германии господином Хайко Маасом, когда речь шла о "Северном потоке-2". Господин Блинкен однозначно поддержал Украину", – сказал глава правительства.

По его словам, Блинкен дал понять, что газопровод является угрозой и для Украины, и для Европы.

"Это угроза превращения "Северного потока-2" в энергетическое оружие России", – пояснил Шмыгаль.

Напомним, что ранее Блинкен заявил, что "Северный поток-2" губителен для Украины, а также Польши и других государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи из немецкой организации Nabu, которые подали иск против "Северного потока-2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной компенсации.