Сенат США поддержал выделение Украине $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи

Сенат США одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине и ее европейским союзникам на 13,6 млрд долл. Решение было принято в четверг, 10 марта.

Об этом сообщает издание Reuters. Соответствующий законопроект был принят 68 голосами на следующий день после того, как его поддержала Палата представителей.

Американский президент Джо Байден, как ожидается, должен подписать документ не позднее пятницы, 11 марта.

Общая сумма одобренной помощи составляет 13,6 млрд долларов. Речь идет о гуманитарной, военной и экономической помощи. Примерно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена ​​на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцам, покинувшим страну из-за войны, которую начала Россия.

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Остальные средства пойдут на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и Восточной Европы.

"Мы выполняем свои обещания поддерживать Украину, которая борется за свою жизнь со злым Владимиром Путиным", – заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Как сообщал OBOZREVATEL, гуманитарное движение Красный Крест Китая предоставит Украине помощь на сумму 5 млн юаней (около $791 тыс.). Как заявил 9 марта представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, первая партия гумпомощи уже была отправлена из Пекина.

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