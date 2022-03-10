Палата представителей США одобрила помощь Украине почти в 14 млрд долларов

Палата представителей США 10 марта одобрила масштабный законопроект о предоставлении помощи Украине, которая находится в состоянии войны со страной-агрессором Россией. Общая сумма одобренной помощи составляет 13,6 миллиардов долларов.

Об этом сообщило издание The Guardian. Как сообщается, одобрение Сената ожидается к концу недели. Речь идет про гуманитарную, военную и экономическую помощь.

Примерно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена ​​на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцам, покинувшим страну из-за войны, которую начала Россия.

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Остальные средства пойдут на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и Восточной Европы.

По словам лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, республиканца от штата Кентукки, часть средств будет использована в качестве гарантии по кредитам Польше, чтобы помочь ей заменить самолеты, которые она предоставит Украине.

Отметим, что президент США Джо Байден просил согласовать проект закона, предусматривающий 10 млрд долл.

Как пишет издание, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассказала, что разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским более 45 минут в среду, 9 марта. Они обсудили оружие и другую помощь, в которой нуждается Украина, а также "преступления против человечности, которые совершает Путин", включая удар российской авиации, в результате которого был разрушен родильный дом.

"Это зверь, которым является Путин", – сказала Пелоси.

Как сообщал OBOZREVATEL, гуманитарное движение Красный Крест Китая предоставит Украине помощь на сумму 5 млн юаней (около $791 тыс.). Как заявил 9 марта представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, первая партия гумпомощи уже была отправлена из Пекина.

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