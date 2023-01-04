Руководителя теруправления БЭБ на Закарпатье разоблачили на взятке в $6 тысяч: что известно

На получении взятки разоблачили старшего детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области и депутата одного из сельских советов Ужгородского района Закарпатской области. Задокументирована передача первой части взятки на сумму $2 тыс., а при получении второй части средств в $4 тыс. фигурантов задержали.

Видео дня

Руководитель Территориального управления БЭБ в Закарпатской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

"Следствием установлено, что должностное лицо, используя служебное положение и преследуя собственное незаконное обогащение, прикрывало нелегальный сбыт подакцизных товаров, а именно электронных сигарет и получало с реализации денежные средства. Правоохранители задокументировали передачу ему первой части взятки в сумме 2 тыс. долларов. При получении второй части средств на сумму 4 тыс. долларов США старший детектив и местный депутат были задержаны", – отмечает ведомство.

Ранее стало известно, что во Львовской области разоблачена группа людей, подозреваемых в организации ввоза большого количества незадекларированного товара. В них нашли товары из РФ ориентировочной стоимостью около 40 млн грн.

Сотрудники БЭБ (Бюро экономической безопасности) обнаружили и задержали водителей авто, которые нелегально ввезли товары в Украину. В ходе обыска одного из транспортных средств изъяты сушильные машины и сушильные шкафы, импортером которых является страна-террористка Россия, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине провели 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы, Одесской таможни и таможенных постах "Черноморск-порт", "Южный порт", "Одесса-порт" ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы. По результатам обысков изъяты черновые записи, компьютерная техника и телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!