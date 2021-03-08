Рудьковский через СМИ обратился к Зеленскому из-за обвинений в похищении человека

Народный депутат Олег Семинский из фракции партии "Слуга Народа" хочет отнять часть акций "Нефтегаздобычи", прибегая к вымогательству и административному ресурсу.

Об этом сообщил бывший министр транспорта Николай Рудьковский в открытом письме президенту, обнародованном изданием "Гордон".

"У Олега Семинского простая цель. Он, как член фракции "Слуга народа", используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером, как бы он ни хотел убедить вас, уважаемый Владимир Александрович, в обратном", – говорится в письме.

По словам Рудьковского, Олег Семинский еще с 2015 года пытается завладеть имуществом, которое ему не принадлежит и никогда не принадлежало, прибегая к угрозам и шантажу.

"Во время того, как я сидел в тюрьме Российской Федерации, он, задействовав свои тесные связи с правоохранительной системой государства-агрессора и с криминалитетом, давил на меня. Он настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи", – говорится в обращении.

5 марта Семинский, как сообщает Рудьковский, вместе с замгенпрокурора и еще одним депутатом от "Слуги Народа" встречались с Владимиром Зеленским, пытаясь заручится его поддержкой и втянуть президента в свою противоправную деятельность.

"Владимир Александрович, к сожалению, люди, с которыми вы встретились в пятницу, подставляют вас, а их противоправные действия с целью наживы могут бросить тень на ваше честное имя", - говорится в обращении.

Рудьковский подчеркнул, что не имеет никакого отношения к исчезновению Олега Семинского и заинтересован в справедливом публичном расследовании.

Ранее сообщалось, Олег Семинский до 2013 года руководил компанией "Нефтегаздобыча". Согласно официальным данным, Семинский никогда не был акционером компании, однако с 2015 года пытается получить часть ее акций. В 2019 году он стал народным депутатом от партии "Слуга Народа".