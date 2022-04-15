Россияне начали больше пить водки из-за отсутствия работы, – экс-депутат Госдумы

Продажи водки и другого алкоголя в России выросли из-за высокого уровня переживаний, которое испытывает местное население. Прежде всего они связаны с отсутствием работы.

Такую мысль выразил в эфире радиостанции "Говорит Москва" бывший главный государственный санврач РФ и экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Другой причиной того, что россияне нарастили потребление водки, по его словам, является "состояние неопределенности".

"Никто не работает, поэтому водку пьют. Народ беспокоится. Мы два года были в состоянии неопределённости с коронавирусом, с ограничениями, с тем, что бизнес у нас стоял", – сказал он.

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При этом бывший депутат подчеркнул: серьезная доля ответственности за то, что россияне стали крепче пить, лежит на СМИ. " Ваш брат [СМИ] немалую лепту [в рост продаж алкоголя] вносит", – отметил Онищенко.

Ранее аналитики компании NielsenIQ заявили о росте продаж алкоголя в России. Активнее всего ее граждане покупают:

джин – спрос подскочил на 60%;

водку – 10-13%;

пиво – на 9-15%.

А российские рестораторы уже жалуются на то, алкоголя для всех желающих не хватает. "С алкоголем – критическое положение дел. Фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание", – рассказал управляющий партнер сети винных баров Михаил Щербатых.

К такому эффекту привели и санкции (повлияли на расчеты и логистику), и добровольные отказы международных компаний от работы с Россией. В частности поставки в РФ прекратила компания Brown-Forman (бренды Jack Daniel"s, Finlandia).

Также поставки остановила компания по производству спиртных напитков Diageo. Это производитель спиртного под брендами Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, Capitan Morgan и Baileys.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России уходят не только производители крепкого алкоголя, но и пивоваренные компании. Так, Heineken и Carlsberg полностью прекратили работу в РФ и продают бизнес. Эти компании производят пиво более чем под 300 брендами.