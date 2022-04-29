Огромная инфляция и падение ВВП: Россию ожидают тяжелые времена

Банк России ожидает, что по итогам 2022 года инфляция составит 18-23%. ВВП страны же, по прогнозам регулятора, в текущем году сократится на 8-10%.

Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. При этом подчеркивается: схожая ситуация будет и в 2023 году. В частности:

ВВП не вырастет или снизится в диапазоне до 3%;

годовая инфляция будет составлять 5-7%.

Более того, прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году повышен вдвое. С 75 млрд долларов до 151 млрд долларов.

Помимо этого, Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. "Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность", – отметили в регуляторе.

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Ранее же в Росстате сообщили, что в марте годовая инфляция в России подскочила до 16,7% с 9,2% в феврале. Столь значительный рост показателя стал рекордным с января 1999 года – тогда цены выросли на 8,38%.

Кроме того, по итогам первого квартала 2022 года расходы населения превысили его доходы. Это означает, что россияне тратили сбережения. Показатель которых, к слову, тоже сократился.Свидетельством того, что покупательная способность денежных доходов граждан РФ снизилась, в частности, является то, что по итогам первого квартала-2022, они могли купить намного меньше продуктов, чем годом ранее. В частности:

картофеля – 720 кг вместо 960 кг в месяц;

сахара – 540 вместо 666 кг в месяц;

лука – 984 кг вместо 1,1 тонны в месяц;

белокочанной капусты – 495,3 кг вместо 1,5 тонн в месяц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.