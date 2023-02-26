Россия потратила за год войны $114,4 млрд и все танки, которые подготовила перед вторжением в Украину – Forbes

Страна-террористка Россия за год полномасштабной войны против Украины потратила около $115 млрд. Это составляет треть всех доходов бюджета агрессора за 2021 год.

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За год было уничтожено приблизительно 40-70% российской сухопутной военной техники. Об этом говорится в материале Forbes.

Как отмечается, стоимость уничтоженной и захваченной техники РФ в $25 млрд. Дороже всего для бюджета страны-террористки обошлось обеспечить войска – до $36 млрд. Зарплата военных – $24,7 млрд, сумма компенсаций, которые власти должны оплатить погибшим и раненым – $29,1 млрд.

При этом именно в последние недели стали катастрофическими для РФ в плане потерь войска. Так, за период с 24 января по 24 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло 23 680 россиян.

Всего Вооруженные силы Украины за год войны против агрессора уничтожили 3350 танков. Кстати, это больше, чем имела Россия в начале вторжения (3 330 танков – данные The Military Balance).

Как отмечается в материале, потери бронетехники и артиллерии в РФ не так огромны. Страна потеряла 40-70% своей сухопутной военной техники. Но особенно ценными трофеями для ВСУ стала артиллерия, приносившая наибольшие потери украинским военным в первые полгода войны.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что потери Украины с начала полномасштабной войны, развернутой страной-террористкой Россия, достигают $500-750 млрд. Агрессор только инфраструктуры разрушил на $138 млрд.

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