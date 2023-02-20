Россия убила тысячи украинцев, разрушила 150 тыс. домов и загрязнила экологию на 1,9 трлн грн: год страшной войны в инфографике и цифрах

Потери Украины с начала полномасштабной войны, которую развернула страна-террорист Россия, достигают $500-750 млрд. Агрессор одной только инфраструктуры разрушил на $138 млрд.

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О том, сколько оккупанты разрушили и повредили домов, больниц, учебных заведений, какой урон нанесли экологии и сколько убили украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Убытки Украины во время войны

Ущерб Украины в целом составляет примерно $600-750 млрд (23,7 трлн грн). Такие цифры озвучивал премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Примерно такие же цифры называл в интервью OBOZREVATEL и Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (КШЭ), экс-министр развития экономики и советник руководителя Офиса президента Украины. По оценкам КШЭ, $137,8 млрд – прямые потери, однако Милованов отметил: прямые потери – это то, что можно посчитать и что задокументировано. Однако реальные потери гораздо больше.

"Если еще туда добавить непрямые потери, когда у вас, например, разрушилось здание, а то, что в результате этого у вас разрушилась жизнь, это не учитывается в прямых потерях. Или возьмем утраченный бизнес. Либо образ жизни, либо вам нужно было переехать и строить с нуля жизнь в другом месте – такие потери не учитываются. Если эти потери учесть, то это будет примерно $500-750 млрд", – сказал он.

Инфраструктура

Сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения, – $137,8 млрд (по стоимости замещения). Об этом свидетельствуют данные КШЭ. Однако это цифры по состоянию на декабрь 2022 года, поэтому реальные цифры могут быть значительно больше.

Убытки от разрушений жилищного фонда оцениваются в $54 млрд. За более десяти месяцев войны в общей сложности повреждены или разрушены 149,3 тыс. жилых домов, среди которых:

131,4 тыс. частных домов;

17,5 тыс. многоквартирных домов;

280 общежитий.

Также в Украине были разрушены или повреждены 150 мостов или мостовых переходов. Из них 78 уже восстановлены.

Кроме того, россияне полностью разрушили в Украине около 200 медицинских учреждений, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Глава министерства добавил, что с начала полномасштабной войны повреждены 1218 учреждений здравоохранения. В частности, 540 больниц разрушены частично, а 173 – полностью.

Учебные заведения

С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждены или разрушены более 3 тыс. учебных заведений. Прямые потери составляют $8,6 млрд (340,5 млрд грн). Из 3 тыс. поврежденных в результате агрессии РФ заведения:

1,4 тыс. – среднего образования;

865 – дошкольного образования;

505 – высшего образования.

Учреждения культуры, спорта и религии

В целом оккупанты разрушили 1327 объектов культуры, спорта и религии, прямые убытки составляют $2,2 млрд (87,1 млрд грн). Были уничтожены:

907 заведений культуры;

168 спортивных заведений;

157 объектов туризма;

95 религиозных объектов.

Бизнес

Убытки промышленности и предприятий составляют $13 млрд (514,8 млрд грн). Повреждены, разрушены или захвачены минимум 109 крупных и средних предприятий. Также из-за боевых действий повреждены или разрушены:

84,3 тыс. единиц сельхозтехники;

31 интернат;

44 социальных центра;

около 3 тыс. магазинов;

593 аптеки;

около 195 тыс. частных легковых авто;

14,4 тыс. единиц коммунального транспорта;

595 админзданий государственного и местного управления.

Экология

Государственная экологическая инспекция Украины с начала полномасштабной войны зафиксировала более 2,3 тыс. случаев нанесения ущерба окружающей среде на сумму около 1,9 трлн грн.

"Госкоинспекция зафиксировала уже 2303 случая ущерба, причиненного окружающей среде. На сегодняшний день расчеты ведутся по четырем направлениям. В частности, сумма убытков из-за загрязнения и засорения земель составляет более 845 млрд грн, атмосферного воздуха – 998 млрд грн, водных объектов – 56 млрд грн. Общая сумма ущерба – около 1,9 трлн грн", – заявил заместитель начальника управления экологического контроля и методологии Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Ставнийчук во время брифинга.

Сколько украинцев (гражданских) убито?

В Украине с 24 февраля погибли уже 7199 гражданских. Такие цифры озвучивают в ООН. Однако в организации подчеркивают: фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено.

В ООН отметили, что многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя Донецкая области, Лисичанска, Попасной и Северодонецка Луганской области, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

По имеющейся информации, в Украине погибли:

2888 мужчин;

1941 женщина;

226 мальчиков;

180 девочек;

32 младенца;

1932 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Сколько украинцев уехало?

По состоянию на начало декабря из Украины за границу выехало более 14,5 млн граждан (после 24 февраля). Об этом написал в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, за рубежом в настоящее время находится около 8 млн украинцев.

"Цифра, на которую мы ориентируемся – примерно 8 млн человек. Эти данные обнародованы ООН по состоянию на 3 января. Это та часть людей, которая находится за границей. Вообще пересечений границы было очень много, речь шла даже о 18 млн человек, но большая часть все равно возвращалась. И сейчас за границей находится около 8 млн украинцев", – сказал специалист.

18 февраля на Конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что США установили факты военных преступлений, которые Россия совершила в Украине с первых дней полномасштабной войны.