Российский олигарх Абрамович продал "Челси": в клубе подтвердили сделку

Консорциум американского миллиардера Тодда Боэли оформил сделку о покупке английского футбольного клуба "Челси", которым ранее владел подсанкционный российский олигарх Роман Абрамович. Из общего объема инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба и в конечном счете переведены на благотворительные цели. Еще 1,75 миллиарда фунтов новые собственники намерены вложить в развитие лондонского суперклуба, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом", – говорится в заявлении на сайте английского гранда 7 мая.

Отмечается, что из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, но эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как подтвердил Абрамович. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Соединенном Королевстве потребуется одобрение правительства.

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Дополнительные инвестиции включают в себя вложения в стадион "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду и "Кингсмедоу" (стадион, который используется для домашних матчей женской команды "Челси"), а также постоянное финансирование фонда лондонской команды.

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Тогда будет предоставлена более подробная информация.

Сегодня же, 7 мая, The Telegraph сообщил, что консорциум Боэли подписал соглашение о покупке "Челси" на сумму до 4 миллиардов фунтов стерлингов. Однако покупку теперь должны одобрить правительство Великобритании и АПЛ (Английская премьер-лига).

Напомним, Абрамович купил "Челси" в июне 2003-го, взяв на себя обязательство погасить долги в 80 млн фунтов. Также он заплатил 59,3 млн фунтов за контрольный пакет акций компании "Челси Виллидж", которая владела командой. Общая сумма сделки составила порядка 140 млн фунтов стерлингов и стала рекордной в футбольной истории Великобритании. Еще в марте текущего года олигарх объявил о продаже "Челси".

Ранее стало известно, что "Челси" из-за санкций лишился главного спонсора. Так, компания Hyundai приостановил сделку с клубом после того, как правительство Великобритании наложило ограничения на Абрамовича.

Активы Абрамовича заморозили в рамках реакции правительства Великобритании на вторжение России в Украину. Hyundai является "официальным глобальным автомобильным партнером Челси" с 2018 года, передает The Athletic.

В заявлении компании говорится, что они могут вернуться в клуб, но только после того, как Абрамович его продаст. А сейчас это сделать крайне сложно.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что власти Великобритании ввели санкции против металлургической компании Evraz, крупнейшим акционером которой является российский миллиардер Роман Абрамович. В правительстве заявили, что эти меры "еще больше подорвут финансовые резервы Путина и его экономику, а также поддержат продолжающееся сопротивление Украины".