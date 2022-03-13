Из-за санкций Абрамовича от "Челси" отказался один из главных спонсоров

Российский олигарх Роман Абрамович, который принял решение продавать свой клуб "Челси", из-за санкций лишил футболистов главного спонсора. Так, компания Hyundai приостановил сделку с клубом после того, как правительство Великобритании наложило санкции на Абрамовича.

Активы Абрамовича заморозили, в том числе действующего чемпиона Европы и мира "Челси", в рамках реакции правительства Великобритании на вторжение России в Украину. Hyundai является "официальным глобальным автомобильным партнером Челси" с 2018 года, передает The Athletic.

В заявлении компании говорится, что они могут вернуться в клуб, но только после того, как Абрамович его продаст. А сейчас это сделать крайне сложно.

Видео дня

"Неопределенность в отношении текущей ситуации с собственниками "Челси" была сложной. Двигаясь вперед, для нас важно продолжать поддерживать клуб, болельщиков и сообщество наряду с важной работой, которую делает Фонд "Челси", чтобы помочь нуждающимся....Мы с нетерпением ждем скорейшей передачи прав собственности и хотим поддержать клуб в этом процессе. Мы предоставим любую информацию о наших деловых отношениях, если и когда это будет уместно", – говорится в заявлении.