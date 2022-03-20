Российские олигархи Фридман и Авен покинули совет директоров своей же благотворительной организации

Российские подсанционные олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан (все – акционеры "Альфа Групп") вышли из совета директоров основанной ими еврейской благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Вероятно, такое решение было принято именно из-за наложенных на бизнесменов санкций.

Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agency, ссылаясь на информацию из электронной рассылки GPG. В своем сообщении организация не упомянула санкции прямо. Однако сообщении указывается, что бизнесмены приняли такое решение, чтобы "обеспечить способность GPG оставаться верной своей миссии и продолжать развитие на основе построенного за 15 лет фундамента".

После того, как Фридман и Авен попали под санкции, они также решили выйти из совета директоров "Альфа-банка". Кроме того, олигархи заморозили свое участие в инвестиционной компании LetterOne: они сохранят доли, но не будут управлять организацией и получать дивиденды. Фридман также вышел из советов директоров компании Veon (владелец "Билайна") и крупнейшего ретейлера России X5 Group.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первом после попадания под санкции интервью Фридман пожаловался, что "не знает, как жить". Его банковская карта заблокирована, миллиардеру нужно просить разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, является ли "разумным" его запрос.

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