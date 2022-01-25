Рестораны, кортежи и охрана: задолжавший 1 млрд экс-владелец Дельта Банка продолжает вести роскошный образ жизни. Видео

Бывший владелец и топ-менеджер Дельта Банка Николай Лагун, которому сообщили о подозрении в растрате около 1 млрд грн, продолжает вести богатый образ жизни. Его заметили в элитном киевском ресторане в сопровождении охраны.

Об этом говорится в материале журналистов-расследователей BIHUS info, ролик опубликован на Youtube. Речь идет о ресторане Catch (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности журналистам удалось заснять, как Лагун выходит из заведения и садится в автомобиль Range Rover. Помимо этого авто, Лагуна также сопровождал микроавтобус. В обоих машинах находились охранники и водители.

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Кроме того, несколько охранников ждали экс-владельца Дельта Банка у входа в Catch и провели его в авто.

В октябре 2021 года Лагуне сообщили о подозрении. Сам банк в 2015-м был признан НБУ неплатежеспособным, а Офис генпрокурора ведет расследование в процессах 10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Их совокупная задолженность перед вкладчиками составляет более 120 млрд грн. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на протяжении 2012-2015 годов топ-менеджеры учреждения заключили заранее убыточные для банка кредитные договоры.

Киевский апелляционный суд запретил Лагуну выезжать из страны, пока он не погасит свой долг перед Ощадбанком в размере около 1 млрд грн (948 млн грн, 111,8 млн долларов и 12,45 млн евро), однако от Печерского райсуда Киева Лагун получил разрешение на выезд за границу.

В постановлении суда говорится, что Лагун устроился экономистом в связанную с его бывшим банком компанию "Дельта Лизинг" и попросил списывать половину его зарплаты в счет долга. Это, как считает суд, является достаточным основанием, чтобы признать: экс-банкир добросовестно пытается вернуть долги. Все, что известно о деле Дельта Банка и Лагуна, читайте в материале.

Кстати, в 2020-м экс-владельцу Дельта Банка уже сообщали о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 33 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка. Сумма составила 924,22 млн грн.