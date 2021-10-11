Дело на миллиард: экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн

Бывшего владельца Дельта Банка подозревают в растрате более 1 млрд грн. Скорее всего, речь идет о Николае Лагуне. Сам банк в 2015-м был признан НБУ неплатежеспособным, а Офис генпрокурора ведет расследование в процессах 10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Их совокупная задолженность перед вкладчиками составляет более 120 млрд грн.

"Сегодня (11 октября 2021 года. – Ред.) наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банка", – написала в своем Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она уточнила, что этого человека подозревают в растрате имущества и денег, из-за которой финучреждение потеряло более 1 млрд гривен

Генпрокурор не назвала фамилию подозреваемого, но, по данным ЭП, речь идет о Николае Лагуне. Кроме того, Венедиктова уточнила, что подозреваемый "провел время на посту главы Наблюдательного совета этого финучреждения". Это также подтверждает версию о Лагуне.

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Также о подозрении сообщили двум заместителям главы Совета директоров банка и директору одной из связанных финансовых компаний. Следствие установило ряд эпизодов, среди которых был и факт продажи долга банком без какой-либо оценки.

"42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. И даже этих средств банк не получил", – указала Венедиктова. По ее словам, "выгодную сделку" провернули с помощью корректировки остатков на счетах – это делается через систему бухучета.

По ее данным, покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем Дельта Банка. Директор компании "по совместительству" занимал и должность в банке.

Но в схеме были не только деньги. Не считая имущественных прав на кредитную задолженность, фигуранты дела вывели из-под залога недвижимость на 16 млн грн.

Что арестовали?

В ГПУ отметили, что уже арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности это:

  • около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях;

  • 1 млн долларов на счету председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Кстати, в 2020-м экс-владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну уже сообщали о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 33 млн грн. Также известно, что:

  • НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка еще шесть лет назад – 2 октября 2015 года. Потери кредиторов, только по предварительным оценкам, составляли 24,5 млрд грн.

  • К моменту банкротства банка его крупнейшими акционерами были Николай Лагун (70,61% акций, контрольный пакет) и Cargill Financial Services (29,39%). Лагун, кроме прочего, был председателем наблюдательного совета "Дельты".

  • В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 млрд.

  • В феврале 2018 года Генпрокуратура объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка, подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд грн.

  • В 2019-м Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 691 млн грн. Кроме того, бывшему председателю совета директоров Дельта Банка объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.

К слову, украинский Дельта Банк – не единственный банк Лагуна. Он также владел Омега Банком, Астра Банком и Кредитпромбанком в Украине. Кроме того, Лагун был акционером Дельта Банка в Беларуси.

Почти все эти банки по состоянию на 2021 год находятся в ликвидации. Исключение – Астра Банк, который был продан новому владельцу. Впрочем, в 2015 году и Астра Банк был близок к ликвидации, НБУ признавал его неплатежеспособным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка. Сумма составила 924,22 млн грн.

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