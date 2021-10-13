Дело Дельта банка: почему основная цель не Лагун, а Гонтарева

Владельцу Дельта Банка Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 миллиарда. Лагуна по этому делу не трогали годами. И вручение этого подозрения – еще одно свидетельство, что новая власть решила окончательно "догнать" давнюю знакомую и партнершу владельца Дельты – бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву.

Дело Дельта Банка: что известно

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что владельцу обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Еще 7 лет назад Лагун считался солидным банкиром – имел регалии "Финансист года" и "Банкир года", его Дельта Банк был четверным по размерам активов.

"У него есть все шансы создать крупнейший коммерческий банк в стране", – цитировали СМИ сказанные о Лагуне еще в 2013-м слова Валерии Гонтаревой, тогда – еще просто основательницы инвесткомпании ICU.

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Дельта Банк, как утверждает Forbs, был основан в 2006 году – он выдавал "быстрые" кредиты под 50 – 80% годовых в магазинах бытовой техники. По данным журналистов-расследователей этого издания, после кризиса 2008 года Лагун поменял бизнес-модель банка – начал привлекать депозиты, развивать корпоративный бизнес. В 2010-м Лагун купил кредитный портфель Укрпромбанка на 3 млрд грн. В 2011-м он приобрел за 1 млрд грн портфель валютных ипотечных кредитов Укрсиббанка номинальной стоимостью 5 млрд грн. А в декабре 2012-го за $1 купил Кредитпромбанк с номинальными активами 12,5 млрд грн. Посредником при этой сделке якобы была компания ICU Валерии Гонтаревой. В мае 2013 года Лагун приобрел Сведбанк за $175 млн, а уже в сентябре – Астра Банк в греческой Alpha Bank Group.

Когда начался банковский кризис, Дельта банк за несколько месяцев получил от НБУ около 8,7 млрд кредитов рефинансирования. По версии прокуратуры, Дельта конвертировала 4,1 млрд грн "рефинанса" и направила $535 млн на зарубежные счета 12 связанных компаний. В мае 2014-го – еще 522 млн грн. В июле-сентябре того же года – еще почти 2 млрд грн. Однако НБУ, возглавляла Валерия Гонтарева, которая долгое время не признавал "Дельту" неплатежеспособным банком. Кроме того, Лагун, вроде как, – единственный из банкиров, который получал рефинанс не под личное поручительство. Откуда такое доверие к банку со стороны регулятора?

В итоге 3 марта 2015 года в Дельту ввели временную администрация, также Нацбанк признал неплатежеспособными купленные Лагуном Кредитпромбанк, Омега Банк (Сведбанк) и Астра Банк.

Почему Гонтарева "не замечала" проблем Дельта банка?

По мнению ликвидатора Дельты Кадырова, банк был фактически неплатежеспособным с 2012 года. Однако осенью 2015 года, уже после признания Дельта Банка неплатежеспособным, Гонтарева заявляет: "Лагун построил банк, бизнес, да, построил суперрискованно, но у него реальные портфели. Когда вывели Дельту в Фонд, на корсчетах был ноль, но проходит шесть месяцев – и уже более 2 млрд поступлений. То есть портфель рабочий, ничего не происходит с банком, бизнес работает, он – реальный". С банком все хорошо, говорит глава НБУ. Но на самом деле это не так.

Напомним, Дельта банк с февраля 2014-го получил 15 траншей рефинансирования от НБУ на общую сумму близко 8 млрд грн. Почему в отличие от других банкиров, Гонтарева у Лагуна не требовала личного поручительства? Сам Лагун комментировал это так: Дельта Банк получал на общих основаниях, в соответствии с действующими инструкциями. В качестве обеспечения, НБУ были предоставлены высоколиквидные залоги, которые дважды и более покрывали рефинансирование".

В то же время ликвидатор банка Владислав Кадыров после введения временной администрации утверждал, что "таких масштабных схем, как в Дельте, я не видел еще нигде. Аудиторы, которых привлекли к анализу ситуации в банке, установили, что отчетность не просто искажалась – ее, по сути, в последние годы перед временной администрацией, "рисовали". Я не понимаю, как регулятор этого не увидел? Ведь в банке работал куратор НБУ. Куда он смотрел?". Из-за того, что НБУ смотрел "не туда", четвертый по размеру активов в стране банк просто "лопнул", задолжав кредиторам 54 млрд грн.

Интересный факт: перед ликвидацией Дельты семья Гонтаревой забрала все депозиты из этого банка. Эту информацию в 2016 году обнародовали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По данным издания FinClub, журналисты которого анализировали материалы НАБУ, Антон Гонтарев, сын главы НБУ Валерии Гонтаревой, и его жена смогли спасти все свои сбережения, хранившиеся в Дельта Банке. 150 тыс. грн, по правилам НБУ, было максимальной суммой, которую один клиент мог получить в банке за один день. И хотя другие клиенты Дельты просто не могли снять свои сбережения или им выдавали скудные суммы, сын Гонтаревой и его жена несколько дней подряд снимали по 149 тыс. грн. Вот такая странная прозорливость Гонтаревых и такая странная избирательность Дельты в отношении к клиентам. Однако это дело в конце просто "заглохло".

Что связывает Лагуна и Гонтареву

В свое время Николай Лагун в комментарии газете "Зеркало недели. Украина" рассказал, что главу НБУ Валерий Гонтареву знает "давно, и отношения у нас всегда были исключительно деловыми". И это правда: Лагун и Гонтарева фактически выступали бизнес-партнерами во многих операциях.

Напомним, что инвесткомпания ICU Гонтаревой участвовала в продаже Кредитпромбанка Николаю Лагуну. За 1$. Подробности "гешефта" раскрывали свое время журналисты-расследователи "ФинКлуба" Они писали, что осенью 2012 года председатель правления банка Виктор Леонидов обратился в Нацбанк за рефинансированием. Там он получил отказ и рекомендацию обратиться за займом в Дельта Банк. Поскольку из-за внутренних конфликтов и невыгодного кредита по коммерческим условиям в банке начались проблемы, акционеры Кредитпромбанка начали искать покупателя. Однако главный претендент на покупку от приобретения отказался, сославшись на предостережения НБУ. Единственным покупателем остался Николай Лагун. И банк в конце он забрал за символический $1. После этого, по данным журналистов, все ликвидные активы Кредитпромбанка начали переводиться в Дельта Банк. НБУ тогда в действиях Дельты нарушений не обнаружил. А всю эту сделку, напомним, провернула ICU Гонтаревой.

Участники рынка помнят схему по обороту ОВГЗ, выпущенных для докапитализации "Нафтогаза", через ICU и Дельта Банк в 2022 году. Схема могла работать так: "Нафтогаз" продает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 3,5 млрд грн, полученные им по решению Кабмина, на условиях РЕПО (с обязательством обратного выкупа) под 13,5% годовых. И – так, эту операцию обслуживала и зарабатывала на ней вместе с Дельта банком инвесткомпания ICU Гонтаревой. Показательно, что до этого Нафтогаз Украины осуществлял РЕПО-операции с ОВГЗ только с государственными Сбербанком и Укрэксимбанком.

"Снимаю шляпу перед идеями Николая Лагуна. Он четко знает, чего и как хочет добиться", – говорила Валерия Гонтарева в начале 2013-го.

Почему в деле "Дельты" главная цель – не Лагун

Дело Лагуна годами не расследовалось несмотря на то, что и суммы убытков, вероятно нанесенных государству, были существенными и доказательная база была собрана достаточно серьезная. Почему? Возможно, такова была политическая конъюнктура. А сейчас вспомнили о Лагуне из-за его связи с Гонтаревой, которая, очевидно, и пойдет по этому делу как одна из обвиняемых. И это стало продолжением истории с заявлением председателя Службы безопасности Ивана Баканова, что правоохранители проверят Валерию Гонтареву к делу против Медведчука – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

"Лучшего банкира в мире", очевидно, будут "догонять" и по другим эпизодам. А таких эпизодов можно накопать достаточно много – вспомнить хотя бы спекуляции с ОВГЗ, помощь в выводе 1,5 млрд долларов Януковичу, пресловутый "банкопад", который по словам главы Совета НБУ Данилишина уничтожил 38% ВВП Украины. Так что новые "маски-шоу", подозрения и задержания приближенных к Гонтаревой лиц, очевидно, не заставят себя ждать.