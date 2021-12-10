Должен 1 млрд и довел банк до банкротства: суд разрешил скандальному экс-банкиру выезжать из Украины

Бывший владелец и топ-менеджер Дельта Банка Николай Лагун получил от Печерского райсуда Киева разрешение на выезд за границу. Ранее Киевский апелляционный суд запретил ему выезжать из страны, пока он не погасит свой долг перед Ощадбанком в размере около 1 млрд грн (948 млн грн, 111,8 млн долларов и 12,45 млн евро.

Но затем Лагун устроился экономистом в связанную с его бывшим банком компанию "Дельта Лизинг" и попросил списывать половину его зарплаты в счет долга. Это, как считает суд, является достаточным основанием, чтобы признать: экс-банкир добросовестно пытается вернуть долги.

Соответствующее решение судьи Печерского райсуда Евгений Хайнацкий опубликован в едином реестре судебных решений (№757/22651/15-ц). Судьей он работает всего около 1 года. 7 декабря 2020-го президент Владимир Зеленский своим указом назначил его в Печерский райсуд.

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Его подозревают в растрате более 1 млрлд грн. Об этом заявляла Генпрокурор Ирина Венедиктова по ее словам, владельцу обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну сообщили о подозрении.

Лагун имел хорошие отношения с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой. "У него есть все шансы создать крупнейший коммерческий банк в стране", – цитировали СМИ сказанные о Лагуне еще в 2013-м слова Валерии Гонтаревой, тогда – еще просто основательницы инвесткомпании ICU.

Когда начался банковский кризис, Дельта банк Лагуна за несколько месяцев получил от НБУ около 8,7 млрд кредитов рефинансирования. По версии прокуратуры, Дельта конвертировала 4,1 млрд грн "рефинанса" и направила $535 млн на зарубежные счета 12 связанных компаний. В мае 2014-го – еще 522 млн грн. В июле-сентябре того же года – еще почти 2 млрд грн.

По мнению ликвидатора Дельты Владислава Кадырова, банк был фактически неплатежеспособным с 2012 года, но продолжал работать. Ликвидатор банка Кадыров после введения временной администрации утверждал, что "таких масштабных схем, как в Дельте, я не видел еще нигде. Аудиторы, которых привлекли к анализу ситуации в банке, установили, что отчетность не просто искажалась – ее, по сути, в последние годы перед временной администрацией, "рисовали".

Верховный суд обязал Лагуна выплатить долг "Дельты" перед Ощадбанком в размере около 1 млрд грн. И пока он не выполнит свои обязательства, ему запретили выезжать за границу.

Николай Лагун в июле 2021-го устроился на работу в "Дельта Лизинг" на должность экономиста на полный рабочий день. Затем написал заявление своему номинальному работодателю и попросил забирать 50% в счет погашения его задолженности. Суд же посчитал, что такие действия можно считать "системным добровольным частичным погашением задолженности".

Сколько столетий ежемесячно придется отдавать половину зарплаты экономиста, чтобы вернуть миллиард, в решении суда не уточняется. "Несмотря на слишком большой долг, должник все равно пытается добросовестно и беспрепятственно совершать все возможные от него действия с целью содействия и обеспечения исполнения решения суда", – говорится в решении суда.

Хайнацкий в 2010 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение". Занимал должность помощника судьи (в том числе помощника председателя суда и заместителя председателя суда). В 2020-м перед своим назначением он задекларировал зарплату в размере около 37 тыс. грн в месяц. Его супруга зарабатывала около 21 тыс. грн в месяц, а также получила подарок в 1 млн грн и доход от продажи имущества.

Но судя по имуществу, семья Хайнацкий вполне может считаться миллионерами. У них есть:

Машины:

BMW X-5 (стоит 1,9 млн грн);

Volvo XC90 (cтоит 1,8 млн грн);

Lexus RX 350 (рыночная цена около 420 тыс. грн).

Недвижимость:

Квартира в Киеве площадью 110 квадратов;

земельные участки в 20 тыс. квадратов и в 1,5 тыс. квадратов в Киевской области;

жилой дом в 381 квадрат в Вишеньки Киевской области;

жилой дом в 352 квадрата в Вишеньки Киевской области;

квартира в 68 квадратов в Киеве.

И это при том, что Хайнацкий работал даже не судьей, а всего лишь помощником судьи и зарабатывал около 37 тыс. грн, имея семью из четырех человек. За год он не успел стать фигурантом скандалов, спорных решений также не удалось найти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" 2 октября 2015 года.

В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 миллиардов.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства Дельта Банка по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд гривен.