Разблокировка морских путей даст Украине $20 млрд и поможет в завоевании мировых рынков – ICC Ukraine

Разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.

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Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство, а соответственно – завоевать рынки, с которых были вынуждены уйти российские компании из-за санкций. В этом уверен президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"В войне побеждают экономики. И российский агрессор сознательно нанес удар по украинской экономике. Это и разрушение промышленных мощностей, энергетики и блокирование морских портов, через которые шла львиная доля всего экспорта. Мы видим, насколько сократились поступления в государственный бюджет. Благодаря международной помощи, Украине удается обеспечить финансирование расходных статей. Но мы должны понимать: страна будет жить, восстанавливаться и развиваться только тогда, когда мы решим вопрос обеспечения себя собственными ресурсами", - отметил Щелкунов.

Он акцентировал, что мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и Украина может занять ее место. Но для этого необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями, вопросы разблокирования портов можно поднять на высокий уровень обсуждения.

"Важность этой проблемы понимают и в Европе. Непрерывное донорское финансирование не может быть вечным: следует запустить экономику именно Украины, а без открытых торговых ворот это сделать сложно. По оценкам экспертов, поступления в Украину валюты как результат открытия морской логистики превысили бы 20 миллиардов долларов в год. Для сравнения – это больше, чем европейские страны нам предоставили в виде помощи", - подчеркнул Щелкунов.

Кроме того, он напомнил, что торговля не происходит в одну сторону, и украинские предприятия лишились возможности не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование, необходимое для работы.

Ранее первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны, и увеличить рост ВВП.