Растаможка авто и заявление на женитьбу: в Дії вскоре запустят 6 новых сервисов

В приложении Дія уже в ближайшее время запустят 6 новых сервисов. В частности, там теперь можно подать заявление на женитьбу.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры сегодня, 15 февраля. Также появятся такие услуги, как:

замена водительское удостоверение;

отмена "шеринга" автомобиля;

растаможка авто;

получение справки о несудимости;

заказ "судебного решения".

Как написал в своем блоге OBOZREVATEL Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины, для всех, кто пользуется временным водительским удостоверением, кто потерял, повредил или изменил фамилию в документе, доступна замена водительского удостоверения в Дії.

Услуга работала в приложении с 2021 года. Но из-за полномасштабного вторжения в целях безопасности некоторые реестры не работали, соответственно услуга была недоступна.

Также он рассказал о судебных решениях в Дії. "Продолжаем цифровизировать судебную сферу. В июле внесли изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей", чтобы вы получали важную судебную информацию в приложении. Сейчас тестируем судебные решения в Дії. Не нужно будет ходить в суд, чтобы узнать решение судебного дела. Заказать соответствующий документ сможете в несколько кликов. К тому же он подписан электронной подписью судьи и имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ. Это освобождает вас от поездок в госучреждения и часовых очередей", - добавил министр.

OBOZREVATEL сообщал, что Министерство цифровой трансформации планирует добавить военный билет в государственное приложение Действие, однако сроки еще неизвестны. В то же время повестки через Действие рассылать не собираются.

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