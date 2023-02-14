Блог | Михаил Федоров: Замена водительского удостоверения и заявление о браке: 6 сервисов, которые вскоре появятся в Дії

Дія во время войны стала основой цифрового государства. Сегодня приложением пользуется более 18,7 млн человек. А это каждый второй украинец, получающий госуслуги. При цифровизации сервисов важно реагировать на вызовы времени и актуальность услуг для людей. Именно поэтому с первых дней полномасштабной войны мы запустили комплексную услугу для ВПЛ в Дії. Ими уже воспользовались более 1,4 млн украинцев. єДокумент, пособие по безработице, заявление о поврежденном имуществе и другие важные сервисы.

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Важливе місце серед них посідають військові послуги. Так, кожен українець може в кілька кліків придбати військові облігації в застосунку та зробити свій внесок у перемогу України. А потім отримати кошти назад із відсотками. За 4 місяці роботи послуги українці придбали 350 тисяч облігацій у Дії. А це — понад 350 млн гривень на допомогу армії. Також запустили послугу єОселя, щоб наші військовослужбовці, захисники, силовики та члени їхніх сімей, а ще медики, педагоги й науковці могли подати заяву та придбати власне житло за вигідними умовами. Наразі держава вже видала 784 кредити на 1 млрд гривень.

Один із викликів воєнного часу — енергетична сфера. Через регулярні ракетні атаки росії пошкоджені багато енергосистем. Щоб зменшити дефіцит електроенергії, Уряд за підтримки ЄС запустив програму обміну лампочок. А ми додали відповідну послугу в Дії: подаєте заяву про обмін 5 старих ламп розжарювання і у відділенні Укрпошти отримуєте 5 LED-ламп.

Зрозуміло, що до повномасштабного вторгнення ми не планували деякі послуги, які вже доступні в Дії. Але час і виклики вносять зміни. Зараз у роботі десятки нових сервісів, які поступово будуть у застосунку. Частина з них проходить бета-тестування. Наша команда доопрацьовує всі деталі й уже найближчим часом послугами зможуть скористатися мільйони українців. Розповімо детальніше про 5 із них.

Заява на шлюб

Одразу після анонсу бета-тестування заяви на шлюб у Дії українці активно відреагували в соцмережах. Проте одружитися в застосунку все ще не можливо, але подати заяву на реєстрацію шлюбу зовсім скоро можна буде на порталі Дія. Отримання послуги триватиме до 15 хвилин. Це з урахуванням часу на вибір формату церемонії, місця, часу й інших деталей.

До появи послуги в Дії українці мають іти до ДРАЦС, подавати заяву, потім сплачувати держмито й із квитанцією повертатися до установи. На порталі це все буде доступно онлайн. Хтось один із партнерів може заповнити заяву в Дії, а інший підписати її електронним підписом. Тож без вашої згоди подати заяву на шлюб точно не вийде.

Заміна посвідчення водія

Для всіх, хто користується тимчасовим посвідченням водія, хто втратив, пошкодив чи змінив прізвище в документі, буде доступна заміна посвідчення водія в Дії. Послуга працювала в застосунку з 2021 року. Але через повномасштабне вторгнення в цілях безпеки деякі реєстри не працювали, відповідно послуга була недоступна.

Зараз ми працюємо над тим, щоб повернути заміну посвідчення водія в Дію. До того ж удосконалюємо послугу, щоб замінити права можна було не лише з ID-карткою, а й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне або тимчасове проживання для іноземців. Також важливе оновлення — отримати права можна у форматі digital first. Тобто користуватися лише цифровим аналогом без пластикового посвідчення. Або ж за бажанням зможете замовити й забрати його в сервісному центрі МВС.

Скасування належного користувача

Восени ми повернули шеринг авто в Дії. Одна із затребуваних і популярних послуг у застосунку. Уже понад 87 тисяч разів користувачі пошерили техпаспорт, щоб він з’явився у застосунку Дія родича чи знайомого. Тепер працюємо над тим, щоб у Дії була можливість скасувати належного користувача. Це зможе зробити як власник авто, так й ініціювати сам належний користувач.

Раніше потрібно було особисто йти в сервісний центр МВС, писати заяву або чекати, поки вийде термін дії шерингу авто, на який його призначили. Зараз послуга в розробленні й незабаром зможемо її презентувати.

Витяг про несудимість

Також тестуємо один із найпопулярніших документів серед українців — витяг про несудимість. Щорічно його отримують близько мільйона людей. Він необхідний при оформленні на роботу, усиновленні дитини чи в інших життєвих ситуаціях.

Якщо ваші дані є у відповідних реєстрах, отримати витяг у Дії зможете протягом кількох хвилин. Уся необхідна інформація підтягнеться автоматично й нічого не потрібно вводити вручну.

Судові рішення

Продовжуємо цифровізувати судову сферу. У липні внесли зміни до Закону "Про судоустрій та статус суддів", щоб ви отримували важливу судову інформацію в застосунку. Зараз тестуємо судові рішення в Дії. Не потрібно буде ходити до суду, щоб дізнатися рішення судової справи. Замовити відповідний документ зможете в кілька кліків. До того ж він підписаний електронним підписом судді й має таку саму юридичну силу, що й паперовий документ. Це звільняє вас від поїздок у держустанови й годинних черг.

Розмитнення авто

Активно працюємо над однією з головних антикорупційних реформ у митній галузі — розмитнення авто. Це одна з найбільш очікуваних послуг у Дії. Профільний комітет парламенту вже підтримав зміни до законодавства. Тепер їх залишилося допрацювати й ухвалити. Після цього зможете розмитнити авто в кілька кліків у застосунку.

Що зміниться? Розрахунок митного збору відбуватиметься за новою системою, яка повністю виключить людський фактор. У Дії потрібно буде ввести всього три характеристики: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм або потужність. Далі система автоматично розрахує вартість розмитнення. На відміну від чинної зараз формули, вартість авто не враховуватиметься. Тож цим не зможуть зловживати ні митники, ні люди. Це заощадить кошти й час тисячам українців, а українську митницю зробить антикорупційною та прозорою.

Паралельно команда працює над десятками нових послуг, зокрема — перереєстрацією авто в Дії, електронним нотаріатом, сервісами для юридичних осіб, документами про освіту в застосунку, перезапуском реєстрації місця проживання. Стежте за оновленнями в застосунку й долучайтеся до бета-тесту сервісів через наш чатбот.