Расходы на Наблюдательный совет УЗ дискредитируют идею корпоративного управления, – Кушнирук

Содержание наблюдательного совета АО "Укрзалізниці", которое обходится в миллионы гривен ежемесячно, дискредитирует реформу корпоративного управления.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "Украина 24".

"К сожалению, какую бы реформу мы не проводили, в том числе и реформу корпоративного управления госпредприятиями, у нас все равно получается какой-то коррупционный кейс. Мы только дискредитируем саму логику этих наблюдательных советов, которые должны быть профессиональными, а не формироваться из очень странного перечня людей, которые часто не имеют никакого отношения к сфере, за которой они должны следить", - заявил Кушнирук.

По его словам, кроме того, что члены наблюдательного совета УЗ получают очень высокие зарплаты, компания тратит еще и миллионы на их питание, перелеты и дополнительные расходы. Несмотря на хронические убытки "Укрзалізниці" и критическое состояние железнодорожной инфраструктуры, это является недопустимым.

"Скандал с питанием (членов наблюдательного совета УЗ, - ред.), где они устроили себе за огромные средства отдых, это просто настолько позорно и абсурдно, что уже после этой истории их всех надо было бы отправить в отставку просто автоматически, потому что они дискредитируют саму идею функционирования наблюдательных советов", - отметил эксперт.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что члены наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты и только блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.

По итогам 2020 года УЗ получила убыток в сумме 11,9 млрд грн.

Изношенность подвижного состава "Укрзалізниці" превышает 90%.