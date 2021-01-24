Рада начнет разработку законопроектов по реализации Национальной экономической стратегии

Верховная Рада в ближайшее время начнет разработку законопроектов по имплементации наработок Национальной экономической стратегии-2030.

Об этом стало известно во время первого мероприятия, где публично обсуждалась Стратегия с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей Кабинета министров, Верховной Рады и Офиса Президента. Мероприятие было посвящено теме "Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность".

"Я хочу вспомнить также и о зарегистрированных законодательных инициативах. В частности, о законопроекте №3637 "О виртуальных активах". На мероприятиях по разработке Стратегии неоднократно обсуждали этот вопрос. Речь идет о недооцененности рынка капитала, который в Украине оценивается в около 2 млрд долларов. Было бы хорошо, если бы Кабинет Министров активно поддержал этот законопроект ко второму чтению, и мы уже в этом году смогли легализовать эти финансовые инструменты и наполнить ими реальный сектор экономики", – отметил во время мероприятия депутат Верховной Рады, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Александр Жмеренецкий.

На основе Национальной экономической стратегии определен приоритетные законопроекты по повышению инвестиционной привлекательности и развития фондового рынка.

В частности: проект закона "О налоговых стимулах для инвесторов"; "О государственном Фонде Фондов"; "Об амнистии капитала (нулевая декларация)"; "О внедрении накопительной пенсионной системы"; "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые других законодательных актов Украины относительно введения налога на выведенный капитал на замену налога на прибыль предприятий" и другое.

Национальная экономическая стратегия, которая разрабатывается Рабочей группой Кабинета Министров на платформе Центра экономического восстановления.

Напомним, заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее сообщил, что основой для определения приоритетов законодательной деятельности в 2021 году станет в том числе Национальная экономическая стратегия-2030.