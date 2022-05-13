Путин соврал россиянам: Forbes опровергли заявления президента РФ о ситуации в экономике агрессора

Президент РФ Владимир Путин, выступая по российскому телевидению 12 мая, заявил о том, что темпы роста инфляции в его стране снижаются, а рубль резко укрепился. При этом президент страны-агрессора, как минимум, манипулировал, так как на самом деле экономика России демонстрирует признаки разрушения.

Об этом сообщает издание Forbes. Они проверили заявления российского президента и указали на его манипуляции и откровенную неправду.

Путин сказал, что обменный курс рубля "укрепляется" и "вероятно" имеет "лучшую динамику" среди всех мировых валют

С начала года рубль действительно вырос на 11%. Однако, такая ситуация связана с искусственным сдерживанием, контролем за движением капитала. Более того, курс рубля в РФ больше не отображает ситуацию в экономике: пока ВВП даже по официальным данным падает, рубль растет.

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"Движение валюты не отражает основные принципы России. Чаще всего вы видите, что основные принципы отражаются в валюте. введены меры контроля за движением капитала, то это затемняет картину". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в прошлом месяце, что рубль находится под "множеством манипуляций", – сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик валютной платформы OANDA.

Путин указал на рост цен в России за последнюю неделю всего на 0,1%

Путин подчеркнул, как это соотносится с ухудшением инфляции в Европе, заявив, что некоторые европейские страны почти на уровне 20% годовой инфляции. Но при этом не добавил, что по данным российского центрального банка, годовая инфляция в России в апреле составила 18%, что намного превышает годовой уровень инфляции в 7,5% в апреле, о котором сообщает Европейский Союз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.