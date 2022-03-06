Путин подписал закон о конфискации денег со счетов чиновников: его и самого уличали в коррупции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому со счетов чиновников могут забирать деньги. Это будет происходить в том случае, если сумма будет превышать легальный доход за три года, а сам чиновник не объяснит происхождение средств. Стоит отметить, что таким образом Путин решил бороться с коррупцией, хотя при этом его самого уличали в масштабной коррупции со строительством целого личного дворца.

Как пишет российское пропагандистское издание Vesti, таким образом в РФ решили бороться с коррупцией. Собранные доходы собираются направлять в бюджет. Но при этом коснется это тех, кого станут проверять.

К слову, таким образом Путин получит возможность влиять на любого коррумпированного чиновника. "Прокуроры смогут проводить беседы с подозреваемыми в коррупции чиновниками, получать от них пояснения, наводить справки у физических лиц и получать от них сведения, направлять запросы в госорганы, общественные объединения и иные организации о доходах и имуществе чиновников", – говорится в публикации.

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О коррупции Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный еще в 2021-м опубликовал расследование о том, где проживает и как финансирует поместье президент РФ Владимир Путин. Так называемый Дворец Путина, она же Резиденция на мысе Идокопас, построили в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика.

Как рассказывает в своем ролике на YouTube Навальный, в поместье есть собственная аквадискотека, бассейны, массажные залы, целый театр и даже личное казино. Кроме того, на территории построили церковь. В поместье закупили итальянскую мебель, один столик обошелся в два миллиона долларов.

Отметим, сейчас Навальный находится в тюрьме. После неудачной попытке его отравить российский суд приговорил его к заключению.