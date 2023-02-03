Проверки НКРЭКУ дискредитируют энергетиков, пытающихся сохранить энергосистему, – экс-министр

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна прекратить дискредитировать энергетиков, поскольку они прилагают максимум усилий для поддержания работы энергосистемы в условиях значительных разрушений оборудования.

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Об этом сообщил бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Я не понимаю, почему дискредитируют энергетиков. Что я имею в виду? Эти проверки Национальной комиссии по регулированию, что якобы энергетики, они несправедливо применяют графики отключений. Это совершенно непонятно", – сказал он.

Плачков отметил, что энергетики прилагают максимум усилий для сохранения прогнозируемых графиков, но это часто очень сложно из-за последствий вражеских атак.

Также он подчеркнул, что распределительные компании применяют ограничения по команде "Укрэнерго", поэтому следует прекратить обвинять энергетиков в отсутствии света.

"Я считаю, что это нужно немедленно остановить и не раскручивать в средствах массовой информации. Не нужно так делать, я НКРЭКУ не понимаю", - подытожил экс-министр.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым. Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.