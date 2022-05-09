Это провал для Путина: в США оценили действие санкций на Россию

Самые "свежие" санкции США против России являются реализацией озвученного ранее президентом Байденом плана по удушению экономики РФ. Они фактически "выдавливают" ее из финансово-экономической системы мира. При этом само введение Западом санкций против РФ в США характеризируют не иначе как "провал Путина", поскольку они вгоняют страну в кризис.

Так оценил ограничения высокопоставленный американский чиновник, передает CNN. Он подчеркнул: западные санкции, введенные с начала войны, уже подтолкнули российскую экономику к глубокой рецессии, "поскольку она делает трудный переход к закрытой экономике".

"Это уже провал для Путина. Мы же собираемся и впредь чтить мужественную борьбу, которую ведет народ Украины, а также прислушиваться к президенту Зеленскому, и быть приверженными его курсу", – отметил чиновник.

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Оценивая же новые санкции, он, отмечается, заметил: они являются продолжением "планомерного и методичного выведения России из мировой финансово-экономической системы". "Посыл в том, что у российской экономики не будет надежного убежища, если путинское вторжение продолжится", – резюмировал чиновник.

Как известно, США ввели санкции против, среди прочего, ряда телеканалов России. запрет коснется предоставления оборудования российским телеканалам, а также возможности американских компаний размещать на них рекламу.

Под запрет попали и российские банки. В частности:

руководства Сбербанка;

Газпромбанка;

Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур.

Помимо этого США также ограничат выдачу виз военным РФ и введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов. Санкции также коснутся экспортных ограничений. К ним относятся поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Под санкции попали и российская компания "Промтехнология", производящая винтовки и другое оружие, а также семь судоходных и одна морская буксировочная компании. Кроме того, Вашингтон приостанавливает разрешения на экспорт в РФ ряд ядерных материалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы намерены приложить все усилия для того, чтобы до конца мая принять новый законопроект, направленный на поддержку Украины. Он предполагает выделение 33 млрд долларов, 20 миллионов из которых предназначены для военной помощи.