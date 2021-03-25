Проблемы в УЗ не решить, пока не будет проведена полноценная реформа в компании, – нардеп

Проблемы "Укрзалізниці" можно решить только путем реформирования компании и ведения понятной кадровой политики. Об этом написал народный депутат Алексей Устенко в блоге на OBOZREVATEL.

Депутат напомнил, что проблемы "Укрзалізниці" не решаются уже десятки лет и ситуация в компании с каждым годом ухудшается. На сегодняшний день более 90% локомотивов исчерпали свой ресурс. Более трети всех железнодорожных путей нуждается в капитальном ремонте или даже полной замене. Не хватает средств на модернизацию.

По мнению Устенко, для выведения "Укрзалізниці" из кризиса необходимо провести реформу компании, которая предполагает ее разделение на отдельные вертикали с прозрачными финансами и тарифообразованием.

"Реформу, которая либерализует железнодорожный рынок, требует и бизнес, и инвесторы, и сами украинцы, надо реализовывать. Неоднократно о ней заявляли различные руководители и Министерства инфраструктуры, и правительства. Бизнес ожидает, что все игроки будут применять one voice policy, для того чтобы не продлевать создания недоразумений и неопределенности", - отметил Устенко.

Он также акцентировал на необходимости ведения прозрачной и понятной кадровой политики в компании. "Компании необходима понятная и логичная кадровая политика. Ситуация, когда каждые полгода меняется руководитель – неприемлема", - подчеркнул Устенко.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзалізниці"".

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Владимира Жмака уволили из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании.

Ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.