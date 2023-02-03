Прецедент: генпрокурор США разрешил передать конфискованные деньги российского олигарха Украине

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева 5,4 миллиона долларов, пойдут на помощь Украине. Это станет первой в истории передачей изъятых активов.

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Как сообщает CNN, Гарланд сделал данное заявление на встрече с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным и представителями Министерства юстиции. Заседание прошло в Вашингтоне (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы последовали за объявлением, которое я сделал в апреле прошлого года, о предъявлении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву в уклонении от санкций", – сказал Гарланд.

Как известно, деньги с банковского счета Малофеева, открытого в США, были изъяты в июне 2022 года. Причина заключалась в том, что он всячески поддерживал страну-агрессора. В частности, доказано то, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

"С моего разрешения конфискованные средства далее будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины", – добавил генпрокурор США.

Также он подчеркнул, что российские военные преступники не найдут убежища в США.

Костин уже прокомментировал заявление американского коллеги.

"Никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет. Сегодня мы наблюдаем санкционирование передачи конфискованных активов на сумму 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", – сказал он, поблагодарив США за решительные усилия и поддержку нашей страны.

"Украинский народ никогда этого не забудет", – резюмировал Костин.

Отметим, Малофеев известен в РФ как показательно православный гражданин, он также владеет пропагандистским каналом "Царьград ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистам западной прессы не удалось связаться с Малофеевым, который постоянно проживает в РФ, для комментариев. Известно, что он отрицает свое причастие к аннексии украинского полуострова, включая и финансовые издержки.

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